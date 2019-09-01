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22:13 01 Eylül 2019
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    Benyamin Netanyahu

    Netanyahu: Olayların gelişimine göre Lübnan sınırındaki atacağımız adımlara karar vereceğiz

    © REUTERS / POOL
    Ortadoğu
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    İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Lübnan sınırındaki gelişmelere göre ülkesinin atacağı adımlara karar vereceğini söyledi.

    Hizbullah
    © AP Photo / Bilal Hussein
    Hizbullah: İsrail’e ait askeri araç etkisiz hale getirildi
    Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Netanyahu, bugün öğleden sonra Lübnan sınırında İsrail ordusu ile Hizbullah arasında artan gerginliğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

    Netanyahu, sınır hattında yaşanan gerilimin ardından genelkurmay başkanının da aralarında bulunduğu üst düzey komutanlarla durum değerlendirmesi yaptıklarını ve atılacak yeni adımlara ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

    İsrail ordusuna, "her türlü senaryoya hazırlıklı olması" emrini verdiğini dile getiren Netanyahu, "Gelişmeler ışığında bir sonraki adımlara karar vereceğiz" ifadesini kullandı. 

    'HİZBULLAH SALDIRILARINDA CAN KAYBI YAŞANMADI'

    İsrail ordusu, füze, Lübnan sınırı
    © REUTERS / AMIR COHEN
    İsrail'den Lübnan’a misilleme füze saldırısı
    Öte yandan İsrail ordusu, Hizbullah tarafından atıldığı dile getirilen tanksavarlar nedeniyle ölen veya yaralanan olmadığını açıkladı. 

    Açıklamada ayrıca, Lübnan'dan İsrail tarafına tanksavarların atıldığı belirtilen noktaların da aralarında bulunduğu hedeflere 100'den fazla havan topu atıldığı ve savaş uçaklarının da bazı bölgeleri vurduğu ifade edildi.

    Lübnan sınırına yakın bölgelerde yaşayan sivillere yönelik güvenlik kısıtlamalarının da kaldırıldığı kaydedildi.

    MUHALEFETTEN NETANYAHU'YA TEPKİ

    İsrail ana muhalefet partisi Mavi-Beyaz İttifakı'nın önde gelen isimlerinden milletvekili Yair Lapid, Hizbullah'ın İsrail tarafına düzenlediği tanksavar atışlarıyla ilgili Netanyahu'yu suçladı.  

    Lübnan ordusu
    © REUTERS / Ali Hashisho
    Lübnan ordusu, İsrail'in 40'tan fazla havan topu attığını açıkladı
    Lapid, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, İsrail ordusunun, komşu ülkelere düzenlediği saldırılara ilişkin açıklama yapmama geleneğinin Netanyahu döneminde son verildiğini belirterek, "İsrail'in kuzeyindeki çocukların sığınaklarda olmasının tek bir nedeni var. Çünkü Netanyahuseçimlerden dolayı belirsizlik politikasını ihlal etti. Ne zaman ki başbakan güvenlik pahasına politik oyunlar oynarsa sonucu bu olur" cümlelerini kullandı. 

    İsrail ordusu, Lübnan'dan İsrail tarafına bir dizi tanksavar atışı yapıldığını buna karşılık  Lübnan'ın güneyinde atışların yapıldığı bazı hedeflerin vurulduğunu duyurmuştu. 

    Etiketler:
    Hizbullah, Lübnan, Benyamin Netanyahu, İsrail
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