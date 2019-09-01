İsrail: Lübnan sınırındaki karşılıklı saldırılar ‘taktiksel düzeyde’ sona erdi

İsrail Ordu Sözcüsü Yarbay Jonathan Conricus, Lübnan sınırında Hizbullah militanlarıyla ile karşılıklı saldırıların ‘taktiksel düzeyde’ sona erdiğini, ancak stratejik gelişmelerin devam ettiğini belirtti.

Yabancı gazetecilerle konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Conricus, 2006 savaşından bu yana en önemli olaylardan biri olarak tanımlanabilecek bugünkü karşılıklı saldırıların ‘taktiksel düzeyde’ sona erdiğini, ancak stratejik gelişmelerin devam ettiğini kaydetti.

İsrailli askerlerin, Suriye’ye yönelik saldırılar sırsında hayatını kaybeden aktivistleri için intikam sözü veren Hizbullah’ın saldırısını bir haftadır beklediklerini söyleyen Conricus, “En olası senaryo olarak zaten tanksavar silahlarıyla saldırılmasını bekliyorduk” dedi ve ekledi:

“Hizbullah planladığı saldırıyı gerçekleştirdi, fakat bizi kayba uğratamadı”.

Ordu sözcüsüne göre Lübnan tarafından fırlatılan 2-3 tanksavar füzesiyle bir sınır gözlem noktası ve bir askeri ambulans vuruldu, İsrail ordusu ise yaklaşık 100 top mermisi ile karşılık verdi ve sınırlı olarak saldırı helikopterlerini kullandı.