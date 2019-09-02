İran Dışişleri Bakanı Zarif, Rus mevkidaşı Lavrov ile İsrail’i görüşecek

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Zarif’in Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yarın bir araya geleceği, görüşmede Suriye, Yemen gibi bölgesel konuların yanı sıra İsrail’in Ortadoğu’daki saldırılarının da ele alınacağı bildirildi.

Zarif’in gazetecilere yaptığı açıklamaların yer aldığı ve bakanlığın sitesinde yayınlanan videoya göre Moskova’ya giden İranlı diplomat, yarın Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geleceğini, görüşmede Suriye, Yemen gibi bölgesel konuların yanı sıra İsrail’in Ortadoğu’daki saldırılarının da ele alınacağını belirtti.

Zarif, “İkili konuların yanı sıra mutabakat gerektiren Suriye, koordinasyon gerektiren Yemen gibi bölgesel konuları, ayrıca Siyonist rejimin bölgedeki saldırılarını ele alacağız” diye konuştu.