İsrail ile Hizbullah arasında çatışma: Her türlü senaryoya hazırlık yapılıyor

İsrail ile Lübnan merkezli Hizbullah arasında bir haftadır süren gerginlik sınırda çatışmaya dönüştü. Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail'e anti-tank füzesi attı. İsrail, tank ateşiyle karşılık verdi. Tarafları 13 yıl sonra yeniden savaşın eşiğine getiren çatışmanın sona erdiği duyuruldu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan tarafından anti-tank füzeleriyle bir askeri üs ile araçların hedef alındığı belirtildi. Lübnan'ın güneyine ateşle karşılık verildiği ifade edildi.

İran destekli Hizbullah'tan yapılan açıklamada ise İsrail'e ait bir askeri aracın vurulduğu duyuruldu. İçindekilerin öldüğü ya da yaralandığı belirtildi. İsrail ordusu can kaybı olmadığını açıkladı.

Çatışma, İsrail'de seçime üç haftadan kısa süre kala meydana geldi. Başbakan Benyamin Netanyahu programını bozmadı, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Netanyahu, israil'in en az 100 atışla karşılık verdiğini söyledi. Her türlü senaryoya hazırlıklı olunması talimatı verdiğini vurguladı.

DRONE SALDIRISIYLA BAŞLADI

İsrail ile Hizbullah'ı savaşın eşiğine getiren gelişmeler, bir hafta önce Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine düzenlenen drone saldırısıyla başladı. Patlayıcı yüklü iki drone'la Hizbullah'ın kalesine düzenlenen saldırının ardından örgüt misilleme tehdidinde bulunmuştu.

Ardından Lübnan ordusu, İsrail'e ait bir drone'un hava sahasını ihlal ettiğini duyurdu.

Lübnan havasahasına giren drone'un yanıcı bir madde attığı, sınırdaki ormanda yangın çıktığı bildirildi. Olayı İsrail de doğruladı. Yangının İsrail ordusunun bölgedeki operasyonundan kaynaklandığı belirtildi.

Bu olaydan birkaç saat sonra Hizbullah'ın anti-tank füzesiyle yaptığı misilleme saldırısı gerçekleşti. Bölgede savaş endişelerini de beraberinde getirdi.

İsrail ile Hizbullah arasında 2006'da bir ay süren bir savaş yaşanmıştı.