İsrail ile Hizbullah arasında çatışma: Her türlü senaryoya hazırlık yapılıyor

İran destekli Hizbullah'tan yapılan açıklamada ise İsrail'e ait bir askeri aracın vurulduğu duyuruldu. İçindekilerin öldüğü ya da yaralandığı belirtildi. İsrail ordusu can kaybı olmadığını açıkladı.
Çatışma, İsrail'de seçime üç haftadan kısa süre kala meydana geldi. Başbakan Benyamin Netanyahu programını bozmadı, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Netanyahu, israil'in en az 100 atışla karşılık verdiğini söyledi. Her türlü senaryoya hazırlıklı olunması talimatı verdiğini vurguladı.
DRONE SALDIRISIYLA BAŞLADI
İsrail ile Hizbullah'ı savaşın eşiğine getiren gelişmeler, bir hafta önce Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine düzenlenen drone saldırısıyla başladı. Patlayıcı yüklü iki drone'la Hizbullah'ın kalesine düzenlenen saldırının ardından örgüt misilleme tehdidinde bulunmuştu.
Ardından Lübnan ordusu, İsrail'e ait bir drone'un hava sahasını ihlal ettiğini duyurdu.
Bu olaydan birkaç saat sonra Hizbullah'ın anti-tank füzesiyle yaptığı misilleme saldırısı gerçekleşti. Bölgede savaş endişelerini de beraberinde getirdi.
İsrail ile Hizbullah arasında 2006'da bir ay süren bir savaş yaşanmıştı.
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