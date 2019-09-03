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01:12 03 Eylül 2019
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    Irak bayrağı

    Irak, ABD destekli tv kanalının yayını 3 ay süreyle durdurdu

    © AA /
    Ortadoğu
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    Irak İletişim ve Enformasyon Başkanlığı, ABD'li 'el-Hurra Irak' televizyon kanalının yayınını, "ülkedeki dini kurumların yolsuzluklara bulaştığı iddialarını" içeren program yaptığı gerekçesiyle 3 ay süreyle durdurdu.

    Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih
    © AA /
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    İletişim ve Enformasyon Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bağdat yönetimi, el Hurra Irak televizyon kanalının yayın yapmasını, "dini mercilerde yolsuzluk iddiasını" içeren programından dolayı 3 ay süreyle yasakladı.

    El Hurra Irak kanal yönetiminin resmi şekilde özür dilemesi de istenen açıklamada, bunların televizyon kanalına "son uyarı" olduğu belirtildi.

    Açıklamada, "Söz konusu taciz sürerse ve yayın ilkeleri yeniden ihlal edilirse kanala daha ağır cezalar verilecek. Yayından zarar gören kurum ve şahsiyetlerin de yargının ilgili birimlerinde şikayet etme hakkı bulunuyor" ifadeleri kullanıldı.

    Irak bayrağı
    © AA /
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    El Hurra Irak televizyon kanalı geçen cumartesi, Irak'taki Şii ve Sünni bazı dini kurumlarda yolsuzluk iddialarını içeren yayın yapmıştı. Bu yayına Iraklı bazı din adamları ve siyasi çevrelerden tepki gösterildi.

    Irak Sünni Vakfından yapılan yazılı açıklamada, tv kanalı hakkında, yargıda şikayette bulunulacağı aktarıldı. 

    ABD: İÇERİĞİ DENETLEME YETKİMİZ YOK

    ABD Asker Irak Suriye
    © AFP 2019 / AHMAD AL-RUBAYE
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    ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise "ABD Dışişleri Bakanlığı ve dünyadaki ABD büyükelçiliklerinin, el Hurra Irak televizyon kanalının yayın içeriğine karşı denetleme yetkisi bulunmuyor." ifadeleri kullanıldı.

    Açıklamada, söz konusu tv kanalının Irak ile ilgili yayınının "titiz olmayan ve profesyonellikten uzak bilgiler" içerdiğini görmesi halinde Irak hükümetinin bunu kanala sorabileceği kaydedildi.

    ABD destekli el Hurra Irak tv kanalı, Eylül 2004'te Irak'ta yayın hayatına başlamıştı.

     

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    Etiketler:
    el-Hurra Irak, Irak
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