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10:19 03 Eylül 2019
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    Ruhani: ABD ile ikili müzakerelere ilişkin hiçbir kararımız yok

    © Sputnik / Alexei Druzhinin
    Ortadoğu
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    İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Washington yönetimi ile ikili müzakerelere ilişkin bir kararlarının olmadığını ve ABD'nin ancak yaptırımları sona erdirmesi durumunda 5+1 toplantılarına katılabileceğini söyledi. 

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    İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Bakanlığı ile Eğitim Bakanlığı için Meclis'e sunduğu adayların güven oylaması sırasında yaptığı konuşmada gündemdeki konuları değerlendirdi. 

    ABD ile müzakerelere ilişkin daha önce defalarca açıklamalarda bulunduğunu ve bu yönde dile getirdiği bazı ifadelerin yanlış yorumlandığını belirten Ruhani, "ABD ile ikili müzakerelere ilişkin hiçbir kararımız yok ve olmamıştı. Elbette bu yönde öneri vardı fakat hiçbir zaman olumlu bir cevap vermedik. ABD tüm yaptırımlarını sona erdirirse 5+1 toplantılarına katılması mümkündür. Müzakere deyince bazıları ikili müzakereleri anlıyor fakat ikili müzakereler hiçbir şekilde gündemde değildir." ifadelerini kullandı.

    Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile yürüttükleri müzakerelerin perşembe gününe kadar neticeye varmaması durumunda üçüncü adımı ilan edeceklerini yineleyen Ruhani, attıkları ilk adımdan sonra 4+1 ülkelerine tarihi bir fırsat verdiklerini ve tanıdıkları süre içinde taahhütlerini uygulayabileceklerini ifade etti.

    ABD'nin nükleer anlaşmadan çıkmasından sonra AB ülkelerinin de görevlerini yerine getirmediğini savunan Ruhani, taahhütlerin uygulanması durumunda ABD'nin siyasi, sosyal ve ekonomik açıdan da yenilgiye uğrayacağını ileri sürdü. 

    Ruhani, İran'ın bir yıllık sürenin ardından taahhütlerin azaltılmasıyla ilgili karşı politika yürütmeye karar verdiğini belirterek, "Taahhütlerimizi azaltma doğrultusunda adım atmalıydık ve 8 Mayıs'ta ilk aşamayı başlatarak 2 aylık süreler tanıdık. Verilen sürede vaatler yerine getirilmediği için ikinci adım attık ve şimdi diğer ikinci ay da tamamlanmak üzere" dedi.

    © AA /
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    İran Cumhurbaşkanı Ruhani, yeni kurulan Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Bakanlığına Ali Asgar Munisan'ı, Eğitim Bakanlığına ise bir süre önce milletvekilliğine aday olmak için görevinden istifa eden Muhammed Bathai'nin yerine Muhsin Haci Mirzayi'yi aday gösterdi. 

    ABD yönetimi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı çekilerek Tahran'a yönelik yaptırımları yeniden uygulamaya koymuştu.

    Etiketler:
    Açıklama, Hasan Ruhani, ABD, İran
    Topluluk kurallarıTartışma
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