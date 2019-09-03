Şoygu: Hmeymim ve Tartus'ta iyileştirme çalışmaları yapıyoruz

Rusya Savunma Bakanlığı'nda yapılan toplantıda konuşan Şoygu, Suriye'deki askeri operasyonun Aralık 2017'de başarıyla tamamlanmasının ardından bu ülkedeki Rus birliklerine ait silah ve özel teçhizatı koruma ve idame etme görevlerinin ön plana çıktığını belirtti.

Söz konusu görevler kapsamında sürekli konuşlanma noktalarında gerekli altyapının kurulması için çalışmalar yapıldığını anlatan Şoygu, Hmeymim'de hava grubunun, Tartus Limanı'nda ise Rusya Donanması'na ait gemilerin onarım tesislerinde iyileştirmeler yapıldığını kaydetti.

Şoygu, çalışmalar sırasında iklim koşullarından ani terör saldırılarına kadar tüm olumsuz faktörlerin dikkate alındığının altını çizdi.