İranda 13 yaşındaki kız çocuğun evliliği, düğün videosu ortaya çıkınca olunca iptal edildi

İran’ın Kohgiluye ve Buyer Ahmed Eyaleti’nde çekildiği belirtilen videoda yetişkin ve çocukların toplandığı bir kutlama görülüyor. Odanın tam ortasında da ise 'gelin' ile damat oturuyor.
This a wedding party for girl who is under 13 years old. I cried when I received this video from— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) September 2, 2019
Bahmai County which is a county in Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Province in Iran. Under Islamic laws 13 year old girl can marry but cannot chose her dress code. pic.twitter.com/gqIQZDUcju
Küçük kızın henüz 13 yaşında olduğunu yazan Alinejad, videoyu ilk gördüğünde gözyaşlarını tutamadığını söyledi.
Videonun sosyal medyada yayılmasının ardından Alinejad, evliliğin iptal edildiğini duyurdu.
This marriage was annulled after this video went viral. This is the power of social media. Yet, The legal system that allows men to take underage brides remains in place.— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) September 3, 2019
(BTW: Yesterday the groom made sexually graphic threats against me for posting this video.) https://t.co/ZI8rz8nl2I
Küçük yaşta çocukların evlendirilmesine izin veren yasaların hala geçerli olduğunu hatırlatan İranlı aktivist, bu videoyu paylaştığı için damadın kendisine tehditlerde bulunduğunu yazdı.
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