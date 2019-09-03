İranda 13 yaşındaki kız çocuğun evliliği, düğün videosu ortaya çıkınca olunca iptal edildi

İran’da 13 yaşındaki bir kız çocuğunun düğünü, o anların videosunun İranlı aktivist Masih Alinejad tarafından sosyal medyada paylaşılıp tepki çekmesinin ardından iptal edildi.

'Beyaz Çarşambalar' adlı hareketin öncüsü ve gazeteci Masih Alinejad, Twitter hesabından 13 yaşında olduğu belirtilen bir kız çocuğun kendinden yaşça büyük bir adamla evlendirildiği bir videoyu paylaştı.

İran’ın Kohgiluye ve Buyer Ahmed Eyaleti’nde çekildiği belirtilen videoda yetişkin ve çocukların toplandığı bir kutlama görülüyor. Odanın tam ortasında da ise 'gelin' ile damat oturuyor.

This a wedding party for girl who is under 13 years old. I cried when I received this video from

Bahmai County which is a county in Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Province in Iran. Under Islamic laws 13 year old girl can marry but cannot chose her dress code. pic.twitter.com/gqIQZDUcju — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) September 2, 2019

​Küçük kızın henüz 13 yaşında olduğunu yazan Alinejad, videoyu ilk gördüğünde gözyaşlarını tutamadığını söyledi.

Videonun sosyal medyada yayılmasının ardından Alinejad, evliliğin iptal edildiğini duyurdu.

This marriage was annulled after this video went viral. This is the power of social media. Yet, The legal system that allows men to take underage brides remains in place.

(BTW: Yesterday the groom made sexually graphic threats against me for posting this video.) https://t.co/ZI8rz8nl2I — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) September 3, 2019

​Küçük yaşta çocukların evlendirilmesine izin veren yasaların hala geçerli olduğunu hatırlatan İranlı aktivist, bu videoyu paylaştığı için damadın kendisine tehditlerde bulunduğunu yazdı.