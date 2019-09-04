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06:04 04 Eylül 2019
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    Yemen'in başkenti Sana

    BM: Fransa, İngiltere ve ABD, Yemen'deki savaş suçlarının muhtemel suç ortakları

    © REUTERS / Halid Abdullah
    Ortadoğu
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    Birleşmiş Milletler, savaşın devam ettiği Yemen'de işlenen savaş suçlarında ABD, İngiltere ve Fransa'nın da suç ortakları olduğunu bildirdi.

    © REUTERS / MOHAMED AL-SAYAGHI
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    BM İnsan Hakları Konseyi tarafından Yemen'deki insan hakları ihlallerinin izlenmesi için kurulan 3 kişilik Uluslararası Yemen Heyeti, Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında ikinci raporunu açıkladı.

    Euronews'ten Mustafa Bağ'ın haberine göre raporda Yemen hükümeti, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve İran destekli Şii Husiler, uluslararası insan hakları hukukunu ihlal ettiği ve tarafların muhtemelen savaş suçu işledikleri belirtildi.

    Raporda, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon olmak üzere tüm tarafların "muhtemelen savaş suçu işlediği" ve "uluslararası hukukun" açıkça ihlal edildiğinin altı çizildi.

    'ARAP ÜLKELERİNE SİLAH SATAN BATILI ÜLKELER, SAVAŞ SUÇLARININ MUHTEMEL ORTAKLARI'

    "Savaş taktiği gereği sivilleri açlığa mahkum eden" Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona silah satan, istihbarat ve lojistik destek sağlayan Fransa, İngiltere ve ABD de bu suçun muhtemel ortakları.

    Geçen yıl yayımlanan rapordaki benzer bulgulara yer verilen raporda, ayrıca, savaşan taraflara silah satan ülkelerin de Yemen'de yaşanan insanlık dramı ve hak ihlallerinden sorumlu olduğu vurgulandı.

    Yemen'de Birleşik Arap Emirliği (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi askerleri
    © REUTERS / FAWAZ SALMAN
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    Heyetin raporunda, savaşan tarafların, son 5 yılda hava saldırıları, ayrım gözetmeyen bombardımanlar, keskin nişancılar, mayınlar, keyfi cinayet ve gözaltılar, işkence, cinsel şiddet, çocuk savaşçılar ve insani yardımların engellenmesi suretiyle "muhtemel savaş suçları işlendiği" kaydedildi.

    'SAVAŞ, BATI'NIN SİLAH SATMASI NEDENİYLE UZUYOR'

    Batılı ülkelerin silah transferi nedeniyle Yemen'deki savaşın devam ettiğine işaret edilen BM Uluslararası Yemen Heyeti'nin raporunda, Yemen'de savaşın tarafı olan odaklara silah satışının yasaklanması istendi.

    Düzenlenen basın toplantısında konuşan Melissa Parke, "Olaya taraf olan ülkelere silah tedariki, çatışmaların devam etmesini ve Yemen halkının çektiği acıların süresini de uzatmakta. Bundan dolayı üye devletlerin çatışmanın tarafı olan ülkelere silah satmamasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

    BM'nin bağımsız heyetinin üyelerinden Müfettiş Charles Garraway da, "Bu savaşta temiz hiçbir el yok" değerlendirmesinde bulundu.

    Yemen hükümeti, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Husilerin uluslararası insancıl hukuku ve insan hakları hukukunu ihlal ettiği tekrarlanan raporda, tarafların hesap verme mekanizmasının olmamasından dolayı bu tür ihlalleri sürdürdüğüne dikkat çekildi.

    Etiketler:
    Suudi Arabistan, BAE, Silah satışı, Savaş suçu, Yemen, ABD, İngiltere, Fransa, Birleşmiş Milletler
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