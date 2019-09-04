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13:57 04 Eylül 2019
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    Ruhani'den AB'ye nükleer anlaşmayı kurtarmak için iki ay mühlet: Olağanüstü sonuçları olacak üçüncü adımı atacağız

    © AFP 2019 / HO / IRANIAN PRESIDENCY
    Ortadoğu
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    Nükleer anlaşmanın kurtarılması için AB ile yürüttükleri müzakerelerde önemli ilerleme kaydedildiğini ama nihai noktaya varılmadığını söyleyen İran Cumhurbaşkanı "Bu çerçevede nükleer anlaşma kapsamındaki taahhütlerimizi azaltmanın üçüncü adımını atacağız. Sonuçları olağanüstü olacak" dedi. Ruhani AB'ye İran'a taahütlerini yerine getirmesi için iki ay süre tanıdıklarını belirtti.

    © Sputnik / Alexei Druzhinin
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    ABD Başkanı Donald Trump'ın 2015 tarihli İran'la nükleer anlaşmadan çekilip en ağır yaptırımları uygulaması ve Basra Körfezi'nde askeri gerilim yaratmasının yol açtığı krizde kritik viraja girildi. Avrupa Birliği (AB) nükleer anlaşmayı desteklemesine karşın İran'ı yaptırımlardan koruyacak kalkanı indiremezken, anlaşma kapsamındaki taahhütlerini azaltma yoluna giden Tahran'dan "Olağanüstü sonuçları olacak üçüncü adımı atacağız" açıklaması geldi. 

    Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, nükleer anlaşmaya taraf ülkelerle İran arasındaki görüşmelerin ilerlediğini söyleyerek şöyle devam etti:

    "Avrupa ile müzakerelerde sorunların önemli bir kısmının çözülmesine rağmen, nihai noktaya ulaşmış değiliz Bu çerçevede nükleer anlaşma kapsamındaki taahhütlerimizi azaltmanın üçüncü adımını atacağız ve bu adıma ilişkin ayrıntıları bugün veya yarın ilan ederek, uygulamaya geçeceğiz."

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    Ruhani, AB ile müzakere süreci hakkında şu bilgileri paylaştı:

    "Örneğin bundan önce 20 konuda sorunumuz vardıysa, şimdi ihtilaf sayısı üçe düşmüş ve sorunların büyük bölümü çözüm bulmuş durumda. Ancak hala nihai noktaya ulaşmadık ve bugün veya yarın istenen nihai hedefe ulaşacağımızı pek sanmıyorum."

    "Dolayısıyla üçüncü adımı atacağız ve bunun ayrıntılarını bugün veya yarın bildirerek, bu çerçevede hareket edeceğiz" diye vurgulayan Ruhani, İran'ın atacağı üçüncü adımla ilgili şunları söyledi:

    "Bu adım görünüşte çok şoke edici değil, ancak içeriği çok önem arz ediyor ve bence bu atacağımız en önemli adım sayılıyor ve sonuçları olağanüstü olacaktır. Bu adımla İran Atom Enerjisi Kurumu olağan hızı aşarak faaliyetleri hız kazanacak."

    © AA /
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    AB'ye nükleer anlaşmayı kurtarmak için 2 aylık bir süre daha tanıyacaklarını duyuran Ruhani, şöyle konuştu:

    "Bu üçüncü adımı atmakla birlikte, konuşmaya devam edeceğiz ve anlaşırsak, müzakere, mantık ve uzlaşıya imkan olduğunu dile getireceğiz."

    AB'nin İran'la müzakerelerinin ve Tahran-Washington arasında arabuluculuk girişimlerinin başını Fransa çekiyor.

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ağustos sonunda evsahipliği yaptığı G7 zirvesine İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'i çağırıp görüşmeler yürütmesini sağlayarak ABD Başkanı Donald Trump'a sürpriz yapmıştı.

    Trump, G7 zirvesinin kapanışındaki basın toplantısında, doğru şartlar altında İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmeye hazır olduğunu, bu görüşmenin birkaç hafta içinde gerçekleşmesinin gerçekçi olduğunu dile getirmişti. 

    ​Eylül sonunda New York'ta düzenlenecek BM Genel Kurulu'na katılacak olmaları Ruhani ile Trump'a görüşme fırsatı sunsa da Tahran'dan böyle bir plan olmadığı açıklamaları geldi.

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