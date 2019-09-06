Zarif'ten Trump'a yanıt: İran halkına sorun yaratmasın

Zarif, ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran’ın sorunlarını 24 saatte çözebileceğini söylemesi üzerine yaptığı açıklamada, “Trump’tan sorunlarımızı çözmesini beklemiyorum. En iyisi İran halkına sorun yaratmasın. Ne biz kendisinden sorunlarımızı çözmesini bekliyoruz, ne de kendisi bizim sorunlarımızı çözebilir” dedi.

Nükleer Anlaşma’ya dair de açıklama yapan Zarif, “Avrupa, taahhütleri yerine getirebilmek için ABD’den izin almak istiyorsa, ABD izin vermeyecektir. ABD, politikasını İran’a baskı üzerine kurmuştur. Bu ülkeden baskıyı azaltmasını bekliyorsunuz. ABD bunu yapmayacaktır” ifadelerini kullandı.