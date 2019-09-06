Lübnan Cumhurbaşkanı: İsrail'in ülkemize yönelik herhangi bir saldırısına karşılık verilecek

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Özel Koordinatörü Jan Kubis'i başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Ülkenin güneyindeki sınır hattında geçen hafta Hizbullah örgütü ile İsrail arasında yaşanan gerginliğin ele alındığı görüşmede Avn, "Lübnan'ın egemenliğine veya toprak bütünlüğüne yönelik muhtemel herhangi bir saldırıya, kendini savunma hakkıyla karşılık verilecek ve sonuçlarından da İsrail sorumlu tutulacaktır" ifadelerini kullandı.

Başkent Beyrut'un güney bölgesine 25 Ağustos'ta düşen insansız hava araçlarını (İHA) saldırı olarak nitelendiren Avn, İsrail'in söz konusu saldırıyla BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1701 sayılı kararına aykırı davrandığını ifade etti.

BM Lübnan Özel Koordinatörü Kubis de ülkenin güneyi sınırında görev yapan Lübnan ordusunun, siyasi yönetim ve Yüksek Savunma Konseyinin kararları çerçevesinde görevini tam olarak yerine getirdiğini vurguladı.