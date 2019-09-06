'İran tankeri Adrian Darya, Suriye’ye petrol teslimatı yaptı’ iddiası

Londra merkezli MiddleEastEye (MEE) haber sitesi, İran tankeri Adrian Darya 1’in, Suriye’ye petrol teslimatı yaptığını iddia etti.

MEE’de yer alan haberde, daha önce 2,1 milyon varil petrol olduğu bildirilen tankerin, Suriye’nin Baniyas Limanı’nda, yükünün yüzde 55'inin yerel saatle 22.15'te boşalttığı iddia edildi.Gemi en son Akdeniz'in doğusunda, Suriye açıklarında görülmüş ve 2 Eylül'de takip sistemini kapatmıştı.

İngiltere ile İran arasındaki tanker krizinin merkezindeki İran petrol tankerinin kaptanına gemiye el koymalarına izin vermesine karşılık milyonlarca dolar ödeme teklif edildiğine dair haber, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından teyit edilmişti.