HDP'yle görüşen Barzani: Türkiye’deki Kürt meselesine barışçıl bir çözümü ele aldık

Eş Genel Başkan Sezai Temelli başkanlığındaki HDP heyetiyle bir araya gelen Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani, “Türkiye’deki Kürt meselesine barışçıl bir çözüm bulmak umuduyla ve bu yolda çabalayarak, oradaki Kürtlerin mevcut durumunun da aralarında olduğu pek çok konuyu ele aldık” dedi.

Sezai Temelli başkanlığındaki HDP heyeti bir dizi temaslarda bulunmak üzere geldiği Irak Kürt Bölgesi, dün Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesud Barzani ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Eş Genel Başkanımız Sezai #Temelli başkanlığındaki heyetimiz, Kürdistan Bölgesel Yönetiminde Sayın Mesut Barzani ile bir araya geldi. Sıcak geçen karşılama ve buluşmada bölgesel sorunlar, çözüm önerileri ve Kürtler arası birlik meseleleri ele alındı. pic.twitter.com/dQ5bb7qggG — HDP (@HDPgenelmerkezi) September 7, 2019

​Görüşmenin ardından Twitter hesabından açıklama yapan Barzani, "HDP heyetini ağırlamaktan memnuniyet duydum. Türkiye’deki Kürt meselesine barışçıl bir çözüm bulmak umuduyla ve bu yolda çabalayarak, oradaki Kürtlerin mevcut durumunun da aralarında olduğu pek çok konuyu ele aldık" ifadelerini kullandı.

Pleased to receive a Peoples' Democratic Party, HDP delegation today at the Barzani Headquarters. We spoke of, among other topics, the current political situation of the Kurds in Turkey, hoping for and working in pursuit of a peaceful resolution to the Kurdish issue there. pic.twitter.com/2ulKOkIvnF — Masoud Barzani (@masoud_barzani) September 7, 2019

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Öte yandan, Barzani’nin Basın Ofisi’nden yapılan açıklamada, Barzani’nin HDP’nin ziyaretini önemli olarak değerlendirdiği belirtildi.

Rudaw'ın aktardığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Kürdistan’ın her parçasının kendine göre özellikleri var. Çekişmelerden uzak durmak için Kürt taraflar, Kürdistan’ın her parçasında bu özel durumları gözönüne almalıdır”

“Başkan Mesud Barzani, 7 Ağustos 2019 Cumartesi günü Selahaddin ilçesinde HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Eş Başkan Yardımcısı ve partinin Türkiye Parlamentosu’ndaki bazı milletvekillerini karşıladı.

HDP Eş Genel Başkanı toplantıda, Başkan Barzani’nin Ortadoğu’daki siyasi çekişmeler, Kürt halkının meşru davasındaki mücadelesi ve Kürt meselesinin ilerletilmesi konusundaki rolünü dile getirdi. Ayrıca, Türkiye’nin siyasi durumu ve Kürt halkının sorunları, partisinin Kürt meselesinin çözümü ve bölge halkları arasında barışın sağlanması konusundaki siyaseti ve çözüm yolları, Kürt tarafların birliği konusundaki görüşleri hakkında Başkan Barzani’ye değerlendirmelerde bulundu.

Öte yandan Başkan Barzani, HDP’nin Kürdistan Bölgesi ziyaretini önemli olarak değerlendirdi. Kürdistan’ın her parçasının kendine göre özellikleri olduğunu belirten Başkan Barzani, çekişmelerden uzak durmak için Kürt taraflar, Kürdistan’ın her parçasında bu özel durumları gözönüne almalıdır.

Başkan Barzani, Kürt meselesi dahil hiçbir sorunun savaş ve şiddetle çözülemeyeğini ve sonuç olarak siyasi ve barışçıl çözümün başarılı olması gerektiğini ifade ederek, Türkiye ve Kürdistan’ın diğer parçalarında Kürt meselesinin barışçıl bir şekilde çözüme kavuşması için gereken desteği vermeye ve elinde geleni yapmaya hazır olduğunu kaydetti. Başkan Barzani, misafir heyetten, çekişme ve derinleşen sorunlara rağmen hiçbir şekilde barışın gelmesi konusunda ümitsiz olmamalarını ve siyasi çekişmelerin Kürt ve Türk halkı arasında ulusal çekişmelerin baş göstermesine neden olmasına izin vermemelerini istedi.”