HDP'yle görüşen Barzani: Türkiye’deki Kürt meselesine barışçıl bir çözümü ele aldık

Sezai Temelli başkanlığındaki HDP heyeti bir dizi temaslarda bulunmak üzere geldiği Irak Kürt Bölgesi, dün Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesud Barzani ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Eş Genel Başkanımız Sezai #Temelli başkanlığındaki heyetimiz, Kürdistan Bölgesel Yönetiminde Sayın Mesut Barzani ile bir araya geldi. Sıcak geçen karşılama ve buluşmada bölgesel sorunlar, çözüm önerileri ve Kürtler arası birlik meseleleri ele alındı. pic.twitter.com/dQ5bb7qggG— HDP (@HDPgenelmerkezi) September 7, 2019
Görüşmenin ardından Twitter hesabından açıklama yapan Barzani, "HDP heyetini ağırlamaktan memnuniyet duydum. Türkiye’deki Kürt meselesine barışçıl bir çözüm bulmak umuduyla ve bu yolda çabalayarak, oradaki Kürtlerin mevcut durumunun da aralarında olduğu pek çok konuyu ele aldık" ifadelerini kullandı.
Pleased to receive a Peoples' Democratic Party, HDP delegation today at the Barzani Headquarters. We spoke of, among other topics, the current political situation of the Kurds in Turkey, hoping for and working in pursuit of a peaceful resolution to the Kurdish issue there. pic.twitter.com/2ulKOkIvnF— Masoud Barzani (@masoud_barzani) September 7, 2019
Öte yandan, Barzani’nin Basın Ofisi’nden yapılan açıklamada, Barzani’nin HDP’nin ziyaretini önemli olarak değerlendirdiği belirtildi.
“Kürdistan’ın her parçasının kendine göre özellikleri var. Çekişmelerden uzak durmak için Kürt taraflar, Kürdistan’ın her parçasında bu özel durumları gözönüne almalıdır”
“Başkan Mesud Barzani, 7 Ağustos 2019 Cumartesi günü Selahaddin ilçesinde HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Eş Başkan Yardımcısı ve partinin Türkiye Parlamentosu’ndaki bazı milletvekillerini karşıladı.
Öte yandan Başkan Barzani, HDP’nin Kürdistan Bölgesi ziyaretini önemli olarak değerlendirdi. Kürdistan’ın her parçasının kendine göre özellikleri olduğunu belirten Başkan Barzani, çekişmelerden uzak durmak için Kürt taraflar, Kürdistan’ın her parçasında bu özel durumları gözönüne almalıdır.
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