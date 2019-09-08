Fırat'ın doğusunda ilk ortak devriye

Türk Silahlı Kuvvetleri ile ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında ilk ortak kara devriyesine çıktı.

Fırat’ın doğusundaki bölgede Türkiye ve ABD tarafından ortak güvenli bölge tesis edilmesine yönelik çalışmalar çerçevesinde somut bir adım atıldı.

Türkiye ile ABD askerleri ilk kara ortak devriyesine çıktı.

Kirpi tabir edilen 6 zırhlı araç, Akçakale'den sınırın Suriye tarafına geçti.

Öbür tarafta bekleyen ABD'nin 6 zırhlı aracıyla buluştu.

Suriye’nin kuzeyinde, Fırat’ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi faaliyetleri kapsamında; ​TSK ve ABD personeli, kara araçları ve İHA’ların iştirakiyle ilk müşterek kara devriyesine Akçakale güneyinde, Suriye tarafında başladı.#MSB #TSK pic.twitter.com/0hvbNDreuu — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 8, 2019

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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Suriye'nin kuzeyinde ve Fırat'ın doğusunda güvenli bölge tesisi faaliyetleri kapsamında TSK ve ABD askeri personeli, kara araçları ve İnsansız Hava Araçları'nın (İHA) yer almasıyla ilk ortak kara devriyesine Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin güneyinde, Suriye tarafında başladı."

Türk ve ABD zırhlılarına helikopterlerin de eşlik ettiği gözlendi.

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Tel Abyad, Türkiye ile ABD askerlerinin ilk kara ortak devriyesi için belirlenen bölge.

TSK ile ABD unsurlarının sınırdan Telabyad kırsalında güneye doğru hareket etmesini içeren devriyenin öğlen saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Sınırın sıfır noktasındaki gelişmeleri çok sayıda basın mensubu takipte.