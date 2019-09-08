Suriye: Türkiye ile ABD'nin ortak devriyesi, egemenliğimizin ihlalidir

Suriye Dışişleri yetkilileri, TSK ile ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, ülkenin kuzeydoğusunda ortak devriye gerçekleştirmesini kınadı, bunun ülkenin toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin ihlali anlamına geldiğini söyledi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı bir yetkili resmi haber ajansı SANA’ya demecinde, TSK ile ABD güçlerinin, Fırat’ın doğusunda ortak devriye gerçekleştirmekle ülkedeki krizi başa çıkılması daha güç bir hale getirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Ayrıca söz konusu kara devriyesini 'saldırganlık eylemi' olarak niteledi.

Dışişleri yetkilisi bunun yanında, Türkiye ile ABD’nin Suriye sınırları içerisinde tesis etmeyi planladıkları ‘güvenli bölgeyi’ de kesin bir biçimde reddettiklerini kaydetti.

Yetkili, Suriye’nin güvenliği ve toprak bütünlüğünü hedef alan her tür planı engellemekte kararlı olduklarına da vurgu yaptı.

Ortak kara devriyesi, Fırat’ın doğusundaki bölgede Türkiye ve ABD tarafından ortak güvenli bölge tesis edilmesine yönelik çalışmalar çerçevesinde atılan ilk somut adımdı.