Zarif: Bay Pompeo, haraç tam olarak nedir?

Zarif, 'BM Güvenlik Konseyi'nin önergesini ihlal etmek ve bu karara saygı duyan herkesi cezalandırmak mıdır?' ifadesini kullandı.
Zarif paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“Haraç, petrolü çalmak için rüşvet teklifinde bulunmak ve bu rüşvet teklifini kabul etmeyenleri yaptırım listesine koymak mıdır?'
Veya haraç, İran'ın teslim olmaması durumunda İran halkını aç bırakmak mıdır?
Bunlar mı haraca kesmek midir nükleer anlaşma çerçevesinde telafi edilecek yasal eylemler mi haraca kesmektir?!"
What exactly is EXTORTION, @SecPompeo?— Javad Zarif (@JZarif) September 7, 2019
Is it violating a UN resolution & punishing anyone observing it?
Offering bribes for theft of oil & designating those who refuse?
Maybe it’s demanding Iran's submission or its people starve?
Or,
Is it lawful remedial measures under JCPOA? pic.twitter.com/bZxOmWs8RR
'MEDENİLEŞMİŞ' TAM OLARAK NE DEMEK?'
"Drone'larını düğünlere göndererek masumları öldürmek midir?
Denizlerde korsanlık yapmak mıdır?
Belki de insanlık dışı savaşları mümkün kılmak için bir bölgeye ölümcül silahları mı göndermektir?
Yoksa yüzyıllardır kimseye saldırmayan bin yıllık bir millet mi?"
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo dün, İran’ın nükleer araştırma ve geliştirme konusundaki tüm kısıtlamaları ihlal ettiğini söylemiş, "İngiltere, Fransa, Almanya ve aslında tüm uygar milletler, İran'ın nükleer şantajına karşı kararlı bir şekilde davranacak" demişti.
Do you even know what CIVILIZED means, @SecPompeo?— Javad Zarif (@JZarif) September 7, 2019
Is it sending drones over weddings to kill innocents?
Piracy on the high seas?
Maybe it’s pouring lethal weapons into a region to enable inhuman wars?
Or, is it a millennia-old nation that hasn’t attacked anyone for centuries?
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