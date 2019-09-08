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23:50 08 Eylül 2019
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    Taliban'dan barış görüşmelerini durduran ABD'ye: Amerikalılar herkesten çok daha fazla acı çekecek

    © AFP 2019 / Romeo Gacad
    Ortadoğu
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    Taliban, ABD Başkanı Donald Trump'ın barış sürecini sonlandırdığını duyurduğu açıklamasına "Amerikalılar herkesten çok daha fazla acı çekecek. Bu daha fazla Amerikalının hayatına mâl olacak" diye karşılık verdi.

    © AFP 2019 / Nicholas Kamm
    Trump, Taliban'la devam eden barış görüşmelerini durdurdu
    Taliban, Trump'ın barış sürecini sonlandırdığını duyurduğu açıklamasına tehditle karşılık verdi.

    Barış görüşmelerinin iptal kararının ardından açıklama yapan Taliban Sözcüsü Zebihullah Mücahid, 'Amerikalıların herkesten çok daha fazla acı çekeceğini' ve kararın 'daha fazla Amerikalının canını ve malını kaybetmesine yol açacağı anlamına geldiğini' belirtti. 

    "ABD, er ya da geç müzakerelere geri dönmek zorunda kalacak" denilen açıklamada, Taliban, 'yabancı güçler Afganistan’dan tamamen geri çekilene kadar savaşlarına devam edeceğine' söz verdi. 

    'SAVAŞA DEĞİL, GÖRÜŞMELERE İMKAN TANINIRSA BU YOLU TAKİP EDECEĞİMİZİ GÖSTERDİK'

    Öte yandan açıklamada görüşmelere açık bir kapı da bırakan Taliban, 'görüşmelere devam ederek bu savaşın kendilerine başkaları tarafından dayatıldığını ve şayet savaşa değil de görüşmelere imkan tanınırsa bu yolu sonuna dek takip edeceklerini göstermiş olduklarını' dile getirdi.

    Görüşmelerin cumartesi gününe kadar sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildiğini söyleyen Mücahid, örgütle Afgan hükümetinin de barış müzakerelerine başlamak için 23 Eylül tarihini belirlediğini dile getirdi.

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS / Christian Hartmann
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    Trump, Kabil'de 11 sivilin ve bir ABD askerlerinin hayatını kaybettiği saldırıyı Taliban'ın üstlendiğinin bildirilmesinin ardından Twitter'dan bir açıklama yaparak barış görüşmelerini askıya aldığını duyurmuştu. 

    ABD Başkanı açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

    "Önemli bazı Taliban liderleri ve Afganistan Cumhurbaşkanı, bu pazar günü ayrı ayrı Camp David'e geleceklerdi. Onlar bu gece ABD'ye geliyorlardı. Fakat maalesef, yanlış bir koz elde etmek amacıyla onlar (Taliban), Kabil'de 11 kişinin ve bizim de büyük bir askerimizin hayatına mal olan saldırıyı üstlendiler. Derhal bu görüşmeyi iptal ettim ve barış görüşmelerini durdurdum.

    Bu çok önemli barış görüşmeleri boyunca eğer bir ateşkeste mutabık olmayıp 12 masum insanı da öldürüyorlarsa, demek ki anlamlı bir anlaşma için müzakere gücüne muhtemelen sahip değiller. Daha kaç on yıllarca savaşmaya istekliler."

    Afganistan'ın başkenti Kabil'de geçen hafta diplomatik misyonların bulunduğu semtin yakınında bomba yüklü minibüsle düzenlenen saldırıda, NATO bünyesinde görevli 2 asker de dahil en az 10 kişinin öldüğü bildirilmişti.

    Etiketler:
    Donald Trump, Barış görüşmeleri, ABD, Taliban
    Topluluk kurallarıTartışma
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