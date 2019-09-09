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08:04 09 Eylül 2019
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    İsrail hapishanesindeki Filistinli gazetecinin ölümü Gazze'de protesto edildi

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    Ortadoğu
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    İsrail hapishanesinde 4 yıldır tutuklu bulunan kanser hastası Filistinli gazeteci Bessam es-Sayih'in tedavi için kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesi Gazze'de protesto edildi.

    Batı Şeria'daki Rantis kontrol noktasında Tamimi'nin tahliyesini bekleyen Filistinliler, ellerinde bayraklarıyla İsraillilerle karşı karşıya.
    © REUTERS / Mohamad Torokman
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    Filistinli gruplara bağlı Esirler Komitesinin çağrısıyla düzenlenen gösteride, Gazze'de bulunan Uluslararası Kızılhaç binası önünde onlarca Filistinli bir araya geldi. 

    Filistinli eski tutuklu Muhammed Hamade, eylemde yaptığı konuşmada, 47 yaşındaki gazeteci Sayih'in ölümünden işgalci İsrail güçleri ve uluslararası insan hakları kurumlarının sorumlu olduğunu söyledi.

    Bessam es-Sayih'in kanser hastası olduğunu hatırlatan Hamade, başta hastalar olmak üzere Filistinli tutukluların, İsrail'in ırkçı siyaseti nedeniyle zor şartlar altında yaşadığını vurguladı. 

    Muhammed Hamade, uluslararası insan hakları kurumlarından, özellikle hastalar olmak üzere Filistinli tutukluların İsrail hapishanelerinden kurtarılmasını istedi. 

    İsrail hapishanesinde 4 yıldır tutuklu olan kanser hastası Sayih, tedavi için kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

    Bessam es-Sayih, eşi Muna Ebubekir'in duruşmasına gitmeye çalıştığı sırada, 'İsrailli bir subay ile eşini öldürme eylemine karışma' suçlamasıyla Ekim 2015'te Nablus kentinde İsrail güçleri tarafından gözaltına alınmıştı.

    Kemik ve ilik kanserinin yanı sıra kronik akciğer iltihabı teşhisi konulan Sayih'in kalp kaslarında zayıflık olduğu, yürüme ve konuşmada zorluk çektiği aktarılmıştı.

    İSRAİL HAPİSHANELERİNDEKİ FİLİSTİNLİLER

    Harvard Üniversitesi
    © Fotoğraf : Twitter
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    Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 250'si çocuk olmak üzere yaklaşık 5 bin 700 Filistinli bulunuyor.

    Tutuklulardan 1800'ünün hasta olduğu, 700'ünün ise sürekli tıbbi desteğe ihtiyaç duyduğu belirtiliyor.

    İsrail'in "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamaya göre, Filistinliler istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkonulabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde ise askeri hakim suç isnadında bile bulunmadan, tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

    Etiketler:
    Protesto, gösteri, Eylem, Ölüm, hapishane, Filistin, İsrail
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