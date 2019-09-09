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17:21 09 Eylül 2019
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    Suudi Arabistan'da enerji bakanlığının başına getirilen ilk prens olan Abdülaziz bin Salman el Suud, Abu Dabi'deki 24. Dünya Enerji Kongresi'nde konuştu.

    Suudi kraliyetinin uranyum zenginleştirme ısrarı

    © REUTERS / SATISH KUMAR
    Ortadoğu
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    Suudi Arabistan'da dün enerji bakanlığına getirilen Prens Abdülaziz bin Salman el Suud, kraliyetin planladığı nükleer güç programının iki atom reaktörüyle başlayacağını, bu program için uranyum üretmeyi ve zenginleştirmeyi istediklerini duyurdu.

    Suudi Arabistan bayrağı
    © AFP 2019 / Taha Saleh
    Suudi Arabistan'da Enerji Bakanı Prens Bin Selman oldu
    Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan, Ortadoğu'nun nükleer silah sahibi tek gücü İsrail'le perde arkasından işbirliği yapıp İran'a karşı vekalet savaşları yürütürken, nükleer açıklamaları yoğunlaşıyor. 

    Yeni Suudi Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Salman el Suud, kraliyetin planladığı nükleer güç programının iki atom reaktörüyle başlayacağını, bu program için uranyum üretmeyi ve zenginleştirmeyi  istediklerini söyledi. 

    Nükleer tesis
    © Sputnik / Mikhail Kuhtarev
    Rusya’dan Suudi Arabistan’a yeni nükleer santral projesi
    REAKTÖRLE DENEME AÇIKLAMASI

    Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi kentindeki enerji toplantısında basın toplantısı düzenleyen Prens Bin Salman "İhtiyatlı ilerliyoruz, iki nükleer reaktörle ilgili denemeler yapıyoruz" dedi. 

    Nükleer reaktörler için ihaleye gitmeyi planlayan Suudi Arabistan'ın Enerji Bakanı, nihayetinde nükleer program kapsamında nükleer yakıt çevrimi de yapmak istediklerini, buna yakıt için uranyum zenginleştirmenin dahil olduğunu duyurdu.

    Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid el Falih
    © REUTERS / Murad Sezer/File Photo
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    2020'de ihaleye çıkılması beklenen milyarlarca dolarlık nükleer enerji tesisi projesiyle ilgili ABD, Rusya, Güney Kore, Çin, Fransa'nın şirketleri öngörüşmeler yürütüyor.

    İRAN URANYUM ZENGİNLEŞTİRİNCE MESELE

    Suudi Arabistan'ın de facto lideri kabul edilen Veliaht Prens Muhammed bin Selman, 2018 yılında yaptığı açıklamada, İran'ın geliştirmesi durumunda kendilerinin de nükleer silah geliştireceğini söylemişti. 

    Cemal Kaşıkçı
    © REUTERS / Osman Orsal
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    Nükleer yakıt çevrimi için uranyum zenginleştirme, nükleer silah üretimine kapı açtığı için hassas bir konu. ABD'nin başını çektiği ülkeler, yıllardır uranyum zenginleştirme konusu üzerinden İran'ın nükleer programını kıskaca alıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la 2015 tarihli nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından Tahran'a 'en ağır yaptırımlar' eşliğinde 'maksimum baskı' uygulamasını Suudi Arabistan destekliyor. 

    ABD YASAL ENGEL TANIMIYOR

    Ancak ABD'nin Atom Enerjisi Yasası'na göre Suudi ihalesine ABD şirketlerinin girebilmesi için Riyad'ın Washington'la nükleer teknolojinin barışçı kullanımına dair anlaşma imzalaması gerekiyor. 

    Muhammed bin Selman-Donald Trump-Jared Kushner
    © REUTERS / Jonathan Ernst
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    Suudi yetkililer ise kraliyetin uranyum zenginleştirme ve kullandığı yakıtı yeniden işlemden geçirme ihtimalini elinden alacak bir anlaşmayı imzalamayacaklarını söylüyor. 

    Mart ayında ABD Enerji Bakanı Rick Perry'nin Suudi kraliyetiyle herhangi bir anlaşma öncesi Amerikalı şirketlerin nükleer güçle ilgili önçalışma yapmalarına izin veren yetkilendirme belgelerini çoktan imzaladığı ortaya çıkmıştı. 

    Perry, ABD olmazsa Rusya ya da Çin'in Suudi Arabistan'a yardım edeceği savunmasını yapmıştı. 

    Etiketler:
    nükleer yakıt çevrimi, ABD, Prens Abdülaziz bin Salman el Suud, uranyum zenginleştirme, nükleer, Suudi Arabistan
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