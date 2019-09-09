Netanyahu: İran'ın nükleer programı ile ilgili gizli bölgeleri ifşa ettik

Ulusa sesleniş programında tesisin uydu görüntülerini paylaşan Netanyahu, İsrail istihbaratı tarafından keşfedilen on binlerce sayfalık nükleer arşivin de ellerinde bulunduğunu belirtti ve "İsrail neyi, ne zaman, nerede yapacağınızı biliyor" dedi.

İran'a "Yalanlarınızı ortaya çıkarmaya devam edeceğiz" diyen Netanyahu, aynı zamanda, geçen sene İran’ın gizli nükleer programı için malzeme ve ekipman depoladığı Turquzabad’daki nükleer deposunun da yine İsrail tarafından açığa çıkarıldığını söyledi.

Netanyahu, uluslararası toplumu İran konusunda uyarırken, İran üzerinde daha fazla baskı oluşturmak için ABD'nin yaptırım kararına katılma çağrısı yaptı. İran'ın bölgedeki saldırganlığını durdurmanın tek yolunun 'baskı, baskı ve daha fazla baskı' olduğunu ifade etti.