Zarif'ten Netanyahu'ya: Asıl nükleer silahların sahibi olan yalancı çoban ağlıyor

Zarif, mesajını kanıtlamak için 6 Ekim 1996 tarihli “İsrail’in gizli nükleer cephaneliği” başlıklı Sunday Times gazetesinin bir görselini de sosyal medya hesabından paylaştı.
'B-TAKIMI SADECE SAVAŞ İSTİYOR'
Dışişleri Bakanı Zarif, "Trump ve onun B-Takımı yalnızca savaş istiyor. Masum insanların kanı ve bir başka 7 trilyon dolar harcama pahasına" diye yazdı.
September 9, 2019
Zarif, Suudi Prens Muhammed bin Selman, Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'u 'B-Takımı' olarak tanımlıyor.
İsrail Başbakanı Netanyahu, İran’ın Abadeh şehrinde gizli bir alanda nükleer silah geliştirdiğini, ancak bölgenin açığa çıkarıldığını öğrendikten sonra tesisi tahrip ettiğini iddia etmişti.
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