Zarif'ten Netanyahu'ya: Asıl nükleer silahların sahibi olan yalancı çoban ağlıyor

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun, 'Tahran’ın gizli bir bölgede nükleer silah geliştirdiği' iddiasını reddederek ve İsrail’in savaş için bahane aradığını söyledi. Zarif "Asıl nükleer silahların sahibi olan yalancı çoban ağlıyor" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Twitter üzerinden yayınladığı mesajında, İsrail’in kendi nükleer cephaneliğine atıfta bulunarak "Asıl nükleer silahların sahibi olan yalancı çoban ağlıyor" ifadelerini kullandı.

Zarif, mesajını kanıtlamak için 6 Ekim 1996 tarihli “İsrail’in gizli nükleer cephaneliği” başlıklı Sunday Times gazetesinin bir görselini de sosyal medya hesabından paylaştı.

'B-TAKIMI SADECE SAVAŞ İSTİYOR'

Dışişleri Bakanı Zarif, "Trump ve onun B-Takımı yalnızca savaş istiyor. Masum insanların kanı ve bir başka 7 trilyon dolar harcama pahasına" diye yazdı.

Zarif, Suudi Prens Muhammed bin Selman, Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'u 'B-Takımı' olarak tanımlıyor.

ABD Başkanı Trump, ülkesinin Orta Doğu’daki savaşlar için 7 trilyon dolar para harcadığını ve ülkenin lehine somut bir sonuç alamadığını söylemişti.

İsrail Başbakanı Netanyahu, İran’ın Abadeh şehrinde gizli bir alanda nükleer silah geliştirdiğini, ancak bölgenin açığa çıkarıldığını öğrendikten sonra tesisi tahrip ettiğini iddia etmişti.