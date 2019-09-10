Irak'ta, Haşdi Şabi'ye ait cephanelikte patlama iddiası

İddiaya göre Irak'ın Anbar vilayetine bağlı Hit ilçesinin güneyindeki Mamuriye'de bulunan Haşd'ül Aşairi (Haşdi Şabi'ye bağlı Sünni birlik) silah deposunda meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Yangın sırasında civar bölgelerdeki bazı yerleşim yerlerine füze düştü.

مراسلنا نقلا عن شهود عيان: انفجار في مخزن للحشد العشائري في الأنبار أدى لتطاير قذائف على قرى مجاورة — سكاي نيوز عربية-عاجل (@SkyNewsArabia_B) September 9, 2019

Bazı iddialara göre patlama ve yangının, hangi ülkeye ait olduğu belirlenemeyen uçak tarafından yapılan hava saldırısı sonucu meydana geldi.

Yangında ölü ve yaralı olduğu öne sürüldü.