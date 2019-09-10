Irak'ta Aşure Günü etkinliğinde izdiham: 31 ölü, 100 yaralı

Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Dr. Saif Al-Bader, yaptığı açıklamada, Aşure Günü etkinliğinde izdiham nedeniyle 31 kişinin yaşamını yitirdiğini; 100 kişinin ise yaralandığını duyurdu.
Yaralı sayısının artabileceği belirtildi.
Irak'ın Kerbela şehrindeki Aşure Günü etkinliğinde çıkan izdihamda 31 kişi öldü, 100 kişi yaralandı.
Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Dr. Saif Al-Bader, yaptığı açıklamada, Aşure Günü etkinliğinde izdiham nedeniyle 31 kişinin yaşamını yitirdiğini; 100 kişinin ise yaralandığını duyurdu.
Yaralı sayısının artabileceği belirtildi.
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