Netanyahu: Beni yeniden seçerseniz Batı Şeria'yı ilhak edeceğim

Gelecek haftaki erken seçim için "Kazanırsam Batı Şeria'daki Ürdün Vadisi'ni ve Ölü Deniz'in kuzeyini ilhak edeceğim" vaadinde bulunan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'barış planının' Batı Şeria'nın ilhakı için 'tarihi fırsat' oluşturduğunu belirtti.

Altı ay içinde ikinci kez erken seçime gidecek İsrail'de nisanda az farkla birinci çıkan ama koalisyon hükümeti kuramayan Likud lideri Benyamin Netanyahu, başbakanlık koltuğunu korumak için ilhak kartını yeniden açtı.

Netanyahu, yeniden seçilirse, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi'nde ve diğer bölgelerinde İsrail egemenliğini genişleteceğini açıkladı.

"Son aylarda bu yönde diplomatik çaba yürüttüm ve gerçekleşmesi için şartlar olgunlaştı" diyen Netanyahu, Trump yönetiminin 'barış planının' 17 Eylül'deki seçimden bir kaç gün sonra açıklanacağını ve Batı Şeria ile diğer bölgeleri ilhak etmek için 'tarihi fırsat' sağlayacağını söyledi.

İsrail Başbakanı, nisandaki seçim öncesinde de aynı vaatte bulunmuştu.

Haaretz gazetesine göre son günlerde Likud için çalışan bir kamuoyu yoklaması şirketinin seçmenlere Filistin'in çeşitli bölgelerin ilhak edilmesine ABD'deki Donald Trump yönetiminin potansiyel desteğiyle ilgili sorular sorması dikkat çekiyordu.

Netanyahu'nun açıklamasından bir kaç saat sonra ABD'de Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ortak basın toplantısı düzenleyecek, ama iki olay arasında bir bağlantı olup olmadığı henüz bilinmiyor.