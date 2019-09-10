'Batı Şeria'yı ilhak' vaat eden Netanyahu'nun mitingi sırasında roket alarmı: Kürsüden indirilerek sığınağa götürüldü

Ashkelon ve Ashdod'da çalan sirenler nedeniyle seçim konuşmasını yarıdan kesen İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu başka bir yere götürüldü.

Bazı İsrailli vatandaşlar patlama sesi duyduklarını bildirirken Ashdod Belediyesi ve yerel polis şehre düşen roket olmadığını açıkladı. İsrail Ordusu ise olayı araştırdıklarını duyurdu.

İsrail'de önümüzdeki salı günü seçime gidilecek.

Bugünkü açıklamasında "Kazanırsam Batı Şeria'daki Ürdün Vadisi'ni ve Ölü Deniz'in kuzeyini ilhak edeceğim" diyen Netanyahu'yu miting salonundan böyle tahliye edildi https://t.co/2MLQUh1CZU pic.twitter.com/K5geQnt6ao — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 10, 2019

​Netanyahu bugünkü açıklamasında, "Beni yeniden seçerseniz Batı Şeria'yı ilhak edeceğim, Trump'ın 'barış planı' ilhak için tarihi fırsat" demişti.

Benajmain Netanyahu telling the crowd to evacuate before being taken to a nearby bomb shelter after a number of rockets were fired from the Gaza Strip towards Ashdod#Israel #Gaza pic.twitter.com/G4K5S5Fm7j — CNW (@ConflictsW) September 10, 2019

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