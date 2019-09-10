'Yemen'de 4 yılda 7 bin 500'den fazla sivil hayatını kaybetti'

Ölü sayısının her gün artmaya devam ettiğini belirten Bachelet, saldırıların büyük bir kısmının Arap koalisyonu tarafından yapıldığını kaydetti.
Bachelet, yalnızca geçen hafta Suudi Arabistan liderliğindeki uluslararası koalisyon güçlerinin Zamar kentinde bir okula düzenlediği hava saldırısında 109 kişinin öldüğünü ve 50 kişinin de yaralandığını hatırlattı.
Bachelet ayrıca, Yemen'deki silahlı çatışmalarda her iki tarafın da insani yardım tedarikini kısıtladığını, gazetecilere ve güvenlik görevlilerine saldırıldığını ve yasa dışı tutuklamalar yapıldığını söyledi.
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