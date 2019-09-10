ABD, 'terörle mücadelede' yaptırım ağını genişletiyor

Başkan Trump'ın imzasıyla uygulamaya geçen başkanlık kararnamesi, Washington yönetiminin terörle mücadelede yaptırım kapasitesini artırmayı ve sadece terör unsurlarını değil, bu unsurlara destek olan 3. kişi ve kurumları da hedef almayı amaçlıyor.
Trump, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, "ABD ve ortaklarımız, Suriye ve Irak'ta IŞİD'in elindeki toprakların yüzde yüzünü kurtardı, ayrıca IŞİD, El Kaide ve Hizbullah'ın dünya genelinde finansal ve operasyonel ağlarını çökertti" ifadelerini kullandı.
15 ÜST DÜZEY İSME YAPTIRIM
Trump'ın başkanlık kararnamesiyle eş zamanlı olarak ABD Hazine Bakanlığı da IŞİD, El Kaide, Hamas ve İran Devrim Muhafızları Ordusu gibi örgütlerin üst düzey 15 liderine yaptırım öngören kararını açıkladı.
Açıklamada, ABD'nin söz konusu örgütleri yakından izlemeye devam edeceğine vurgu yapıldı ve yeni yaptırım hazırlıklarının devam ettiği kaydedildi.
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