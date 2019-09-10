ABD, 'terörle mücadelede' yaptırım ağını genişletiyor

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin 'terörle mücadelede' yaptırım ağını ve kapasitesini artırmak amacıyla 11 Eylül'den bu yana en kapsamlı güncellemeleri içeren başkanlık kararnamesine imza attı.

ABD yönetimi, 11 Eylül saldırılarının 18. yıl dönümünde dünya genelinde terörle mücadele kapasitesini artırmak için yeni bir girişimde bulundu.

Başkan Trump'ın imzasıyla uygulamaya geçen başkanlık kararnamesi, Washington yönetiminin terörle mücadelede yaptırım kapasitesini artırmayı ve sadece terör unsurlarını değil, bu unsurlara destek olan 3. kişi ve kurumları da hedef almayı amaçlıyor.

Trump, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, "ABD ve ortaklarımız, Suriye ve Irak'ta IŞİD'in elindeki toprakların yüzde yüzünü kurtardı, ayrıca IŞİD, El Kaide ve Hizbullah'ın dünya genelinde finansal ve operasyonel ağlarını çökertti" ifadelerini kullandı.

15 ÜST DÜZEY İSME YAPTIRIM

Trump'ın başkanlık kararnamesiyle eş zamanlı olarak ABD Hazine Bakanlığı da IŞİD, El Kaide, Hamas ve İran Devrim Muhafızları Ordusu gibi örgütlerin üst düzey 15 liderine yaptırım öngören kararını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, El Kaide'nin 'resmi' Suriye kolu 'Hurraseddin' (Din Koruyucuları) adlı örgütün 'Küresel Terör Örgütleri' listesine eklendiği bildirildi.

Açıklamada, ABD'nin söz konusu örgütleri yakından izlemeye devam edeceğine vurgu yapıldı ve yeni yaptırım hazırlıklarının devam ettiği kaydedildi.