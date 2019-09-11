Suudiler 'Batı Şeria'yı ilhak etme' sözü veren Netanyahu'yı kınadı

Suudi Arabistan, Batı Şeria'daki Ürdün Vadisi'ni ilhak edeceğini taahhüt eden İsrail Başbakanı Netanyahu'yu kınadı.

Kraliyet divanı tarafından yapılan ve Suudi Basın Ajansı'nda (SPA) yer alan açıklamada, "Krallık, bu beyanın Filistin halkına karşı çok tehlikeli bir tırmanış teşlik ettiğini ve BM sözleşmesinin ve uluslararası hukukun ilkelerinin açıkça ihlal edildiğini ifade ediyor" denildi.

Suudi Arabistan ayrıca, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) 57 üye ülkesinin dışişleri bakanlarına 'acil toplantısı' çağrısında bulundu.