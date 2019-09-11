Lübnan, İsrail ile sınır anlaşmazlığında ABD'nin ara buluculuğunu istiyor

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Aun, ülkesi ile İsrail arasında uzun zamandır yaşanan sınır sorununun çözümü için ABD ara buluculuğunun yeniden başlamasını ümit ettiğini söyledi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Aun, ülkesine resmi ziyarette bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İlişkilerinden Sorumlu Müsteşarlığı David Schenker'i başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ında kabul etti.

Görüşmede ülkesi ile İsrail arasındaki kara ve deniz sınırlarını belirlemek amacıyla ABD'nin ara buluculuk yaptığı sürecin kaldığı yerden devam etmesini umduklarını dile getiren Aun, bu bağlamda zaten ciddi bir mesafenin katedildiğine işaret etti.

İsrail ile Hizbullah arasında son dönemde yaşanan gerginliğe de değinen Aun, İsrail'i, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararına bağlı kalmamak ve Lübnan'ın egemenliğini kara, deniz ve havadan ihlal etmekle suçladı.

SCHENKER, MECLİS BAŞKANI İLE DE GÖRÜŞTÜ

Lübnan Meclis Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada da Meclis Başkanı Nebih Berri'nin, Schenker ile başkent Beyrut'taki makamında görüştüğü ifade edildi.

Açıklamada, ülkedeki son gelişmelerin yanı sıra Lübnan ile İsrail arasındaki tartışmalı sınırların belirlenmesi için başlatılan sürecin devam etmesi konularının ele alındığı kaydedildi.

ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise Schenker'in, Orta Doğu ve Kuzey Afrika turu kapsamında geldiği Lübnan'ın ardından Irak, Tunus, Suudi Arabistan ve Ürdün'e gideceği aktarıldı.

Açıklamada, Schenker'in bölgeye gerçekleştirdiği turun, ikili ilişkilerin önemini vurgulamak ve ABD'nin Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki istikrar için müttefik ve ortaklarıyla çalışmalarına olan bağlılığını teyit etme amacı taşıdığı ifade edildi.