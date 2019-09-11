Hizbullah, Netanyahu'nun 'Batı Şeria'yı ilhak' tehdidinden Körfez ülkelerini sorumlu tuttu

Geçen hafta Lübnan-İsrail sınırında İsrail ordusuyla kısa süreli bir çatışmaya giren Hizbullah, Körfez ülkelerinin İsrail'le olan normalleşme adımlarının Netanyahu'yu Filistinlilere karşı cesaretlendirdiğini savundu.

Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, "Normalleşmeye yönelik tedbirler ve Körfez'in düşmanla ittifakları teşvik etme girişimleri, daha fazla Arap toprağının paramparça edilmesi fırsatını yarattı" ifadeleri yer aldı.

17 Eylül'de yapılması planlanan parlamento seçimleri için kampanya yürüten Netanyahu, yeniden seçilmesi halinde Ürdün Vadisi ve Kuzey Ölü Deniz'i ilhak edeceğini ilan etmişti.

Netanyahu, açıklamasında rakibi Mavi-Beyaz İttifakı'nın lideri Benny Gantz'ı hedef alarak, "(İran'ın dini lideri Ayetullah Ali) Hamaney, Gantz'ı tercih ettiğini söylüyor. Ne kadar da sefilce" demişti.