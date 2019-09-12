BM: Netanyahu'nun ilhak vaadi uluslararası hukuk ihlali teşkil ediyor

BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, Netanyahu'nun ilhak vaadine ilişkin, "Bu tür adımlar ciddi bir uluslararası hukuk ihlali teşkil ettiği gibi, müzakereleri ve bölgesel barışı yeniden canlandırma potansiyeline de zarar veriyor" açıklamasında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, yazılı bir açıklama yaparak Netanyahu'nun seçimleri kazanması durumunda Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'ni 'İsrail'e ilhak etme' vaadine tepki gösterdi.

Dujarric, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'ni 'İsrail'e ilhak etme' vaadine ilişkin, "Bu tür adımlar ciddi bir uluslararası hukuk ihlali teşkil ettiği gibi, müzakereleri ve bölgesel barışı yeniden canlandırma potansiyeline de zarar veriyor ve iki devletli çözümün uygulanabilirliğini ciddi şekilde baltalıyor" değerlendirmesinde bulundu.

BM Genel Sekreteri Guterres'in Netanyahu'nun açıklamalarından endişe duyduğunu belirten Dujarric, "Bu tür adımlar ciddi bir uluslararası hukuk ihlali teşkil ettiği gibi, müzakereleri ve bölgesel barışı yeniden canlandırma potansiyeline de zarar veriyor ve iki devletli çözümün uygulanabilirliğini ciddi şekilde baltalıyor" ifadelerini kullandı.

Dujarric, İsrail-Filistin sorununun BM kararları doğrultusunda ve 1967 sınırları öncesi esas alınarak iki devletli çözüm temelinde ele alınması gerektiğini vurguladı.