Irak'ta Haşdi Şabi güçleri, İHA düşürdü

Şemri, Diyala'nın merkezi Bakuba'nın doğusundaki Kenan bölgesinde düşürülen İHA'nın, kime ait olduğunun belirlenmesi için soruşturma başlatıldığını aktardı.
Haşdi Şabi'nin mühimmat deposunun bulunduğu Şuheda, Eşref, Sakr, Beled ve Kaim'deki üslerine 19 Temmuz-25 Ağustos'ta hava saldırıları düzenlenmişti.
Irak'taki Haşdi Şabi Heyeti Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis, 21 Ağustos'taki açıklamasında, üslere yönelik saldırılardan ABD'yi sorumlu tutmuş, İsrail'e ait 4 insansız hava aracının Azerbaycan üzerinden ABD'nin Irak'taki filosuna bu yıl dahil edildiğini ve askeri üsler üzerinde uçuş yaptığını iddia etmişti.
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