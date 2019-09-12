Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın kız kardeşine 10 ay hapis cezası

Fransa'nın başkent Paris'teki evinde korumasına evde tadilat yapan tesisatçıyı dövdürdüğü iddia edilen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın kız kardeşi Prenses Hassa bint Selman, 10 ay tecilli hapis cezasına çarptırıldı.

Aralık 2017’den beri Fransa'da hakkında tutuklama emri bulunan Hassa'nın 'adam kaçırma ve alıkoyma' eylemlerinin azmettiricisi olarak yargılandığı davada '10 ay tecilli hapis cezası' kararı çıktı.

Tesisatçıyı dövdüğü ileri sürülen koruma Saidi Rani de 8 ay tecilli hapis ve 5 bin euro para cezasına çarptırıldı.

Prensese ve korumasına verilen hapis cezaları ertelendi.

NE OLMUŞTU?

Prenses Hassa bint Selman'ın 2016 Eylül ayında, Paris’teki dairesinde çalışan bir sıhhi tesisatçıyı evin fotoğraflarını çektiği gerekçesiyle korumasına dövdürdüğü belirtilmişti.

Koruma Saidi Rani adamı darp ederken, cep telefonunu da kırmıştı. Hassa'nın ayrıca tamirciye zorla ayaklarını öptürdüğü de ifade edilmişti.

Darbedilen tesisatçı, 5 gün iş göremez raporu almıştı.

Hassa'nın suçlamaları inkar ettiği ancak tesisatçının ifadesinde Hassa'nın kendisine "Bu köpeği öldürmek gerekiyor, yaşamayı hak etmiyor" dediğini söylemişti.

Savcı, işçinin 3 saat boyunca işkenceye maruz kaldığını ve bu anın işçide “derin travma” yarattığını iddia etmişti.

Bununla birlikte fotoğraf çekilen cep telefonunun kırılması sebebiyle üzüntüsünü dile getiren savcı, “Bu fotoğraflarda ne olduğunu asla bilemeyeceğiz” demişti.