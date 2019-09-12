Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın kız kardeşine 10 ay hapis cezası

Tesisatçıyı dövdüğü ileri sürülen koruma Saidi Rani de 8 ay tecilli hapis ve 5 bin euro para cezasına çarptırıldı.
Prensese ve korumasına verilen hapis cezaları ertelendi.
NE OLMUŞTU?
Koruma Saidi Rani adamı darp ederken, cep telefonunu da kırmıştı. Hassa'nın ayrıca tamirciye zorla ayaklarını öptürdüğü de ifade edilmişti.
Darbedilen tesisatçı, 5 gün iş göremez raporu almıştı.
Hassa'nın suçlamaları inkar ettiği ancak tesisatçının ifadesinde Hassa'nın kendisine "Bu köpeği öldürmek gerekiyor, yaşamayı hak etmiyor" dediğini söylemişti.
Savcı, işçinin 3 saat boyunca işkenceye maruz kaldığını ve bu anın işçide “derin travma” yarattığını iddia etmişti.
Bununla birlikte fotoğraf çekilen cep telefonunun kırılması sebebiyle üzüntüsünü dile getiren savcı, “Bu fotoğraflarda ne olduğunu asla bilemeyeceğiz” demişti.
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