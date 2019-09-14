Suudi Arabistan’ın büyük petrol tesislerinde çıkan yangınlara İHA saldırıları yol açtı

Suudi Arabistan’ın iki büyük petrol tesisinde dün gece çıkan yangınların İHA saldırılarından kaynaklanabileceği bildirildi. Ön bilgilere göre devlet petrol şirketi Saudi Aramco’ya ait dünyanın en büyük rafinerisi hedef alındı.
Suudi Arabistan medyasındaki haberlere göre yangınlar kısa sürede kontrol altına alındı. Tesislerin ait olduğu Saudi Aramco şirketinin yetkilileri ise konuyla ilgili açıklamada bulunmadı.
Reuters’e göre Abqaiq’ta bulunan dünyanın en büyük petrol rafinerisinde Basra Körfezi’nden ihraç edilen Suudi petrolünün büyük bir kısmı işleniyor.
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