Suudi Arabistan’ın büyük petrol tesislerinde çıkan yangınlara İHA saldırıları yol açtı

Suudi Arabistan’da iki büyük petrol tesisinde dün gece yangın çıktı. Bazı bilgilere göre yangınlara insansız hava araçları (İHA) ile yapılan saldırılar neden oldu.

Suudi Arabistan’ın iki büyük petrol tesisinde dün gece çıkan yangınların İHA saldırılarından kaynaklanabileceği bildirildi. Ön bilgilere göre devlet petrol şirketi Saudi Aramco’ya ait dünyanın en büyük rafinerisi hedef alındı.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığının açıklamasında, “Yerel saatle sabah 4’te Aramco şirketinin güvenlik servisi insansız hava araçları ile yapılan saldırılar sonucu Abqaiq ve Khurais’te yer alan iki tesisinde çıkan yangına müdahale etti” bilgilerine yer verildi.

Suudi Arabistan medyasındaki haberlere göre yangınlar kısa sürede kontrol altına alındı. Tesislerin ait olduğu Saudi Aramco şirketinin yetkilileri ise konuyla ilgili açıklamada bulunmadı.

Reuters’e göre Abqaiq’ta bulunan dünyanın en büyük petrol rafinerisinde Basra Körfezi’nden ihraç edilen Suudi petrolünün büyük bir kısmı işleniyor.