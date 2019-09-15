Suudi Arabistan'da petrol tesislerine drone ile saldırı: 'Petrol üretimi günlük 5 milyon varil azaldı'

Suudi Arabistan'da devlet petrol şirketi Aramco'ya ait iki büyük tesise silahlı insansız hava araçları ile yapılan saldırılar nedeniyle, petrol üretiminin ciddi şekilde aksadığı belirtiliyor.

Reuters ve Wall Street Journal'a açıklama yapan kaynaklar, günlük üretimin 5 milyon varil azaldığını açıkladı. Bu günlük üretimin neredeyse yarısına eş değer.

Ülkenin en büyük petrol işleme tesisi ile ikinci büyük petrol sahasına dün gece yapılan saldırıları Yemen'deki İran destekli Husiler üstlendi.

BBC Türkçe'nin haberine göre Lübnan merkezli Al-Masirah televizyonuna konuşan Husi sözcüsü saldırılarda 10 insansız hava aracının kullanıldığını belirtti ve gelecekte yeni saldırılar düzenleyebilecekleri tehdidinde bulundu.

HANGİ TESİSLER VURULDU?

Suudi medyası ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Aramco'nun Abqaiq'de bulunan en büyük petrol işleme tesisinden alevler yükseldiği görüldü.

Abqaid'teki tesiste kükürtlü ham petrol işlenip ham petrole dönüştürülüyor. Burada günde yaklaşık 7 milyon varil ham petrol üretiliyor. Aramco bu tesisin dünyanın en büyük "ham petrol stabilizasyon tesisi" olduğunu belirtti. İkinci saldırı ise ülkenin ikinci büyük petrol sahası olan Khurais'e düzenlendi.

2009 yılından bu yana aktif olan sahadan günde 1,5 milyon varil petrol çıkarılıyor. Sahada 20 milyar varillik rezerv olduğu tahmin ediliyor.

Devlet medyası iki bölgedeki yangınların da kontrol altına alındığını açıkladı.

Saldırının neden olduğu maddi zararla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, AFP ajansı İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Mansur El Turki'nin saldırılarda yaralanan olmadığını açıkladığını aktardı.

Saldırının haftasonuna denk gelmesi ve küresel petrol piyasalarının kapalı olması nedeniyle, saldırının etkileri petrol fiyatlarına yansımadı.