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    ‘Suudi Arabistan saldırılar sonrasında rafinerilerindeki petrol üretiminin yüzde 50 düştüğünü itiraf etti'

    © AFP 2019 / STRINGER
    Ortadoğu
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    Rus Kommersant gazetesi, Suudi Arabistan yönetiminin devlet petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait iki büyük tesise silahlı insansız hava araçları (SİHA) ile yapılan saldırılar sonrasında petrol üretiminin yüzde 50 düştüğünü resmen kabul ettiğini bildirdi.

    © REUTERS / VIDEOS OBTAINED BY REUTERS
    Suudi Arabistan’ın büyük petrol tesislerinde çıkan yangınlara İHA saldırıları yol açtı
    Gazetenin Suudi Basın Ajansı'na (SPA) dayandırdığı haberinde, Saudi Aramco'ya ait iki büyük tesise yönelik SİHA saldırıları sonrasında günlük petrol üretiminin 5.7 milyon varil azaldığı kaydedildi.

    Habere göre Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman El Suud, petrol üretiminin yüzde 50 oranında azaldığını doğruladı.

    “Patlamalar ayrıca yan ürün olan gazın günlük üretiminin, 700 bin varil sıvılaştırılmış doğalgazın (LNG) üretilmesi için kullanılan yaklaşık 2 milyar fit küp azalmasına yol açtı, bu nedenle etan ve LNG stokları yarı yarıya düşecek” diyen Selman, yerel yakıt ve gaz pazarının zarar görmediğini, kayıpların bir kısmının yedek depolardan telafi edileceğini kaydetti.

    Suudi Arabistan'da petrol tesislerine drone ile saldırı
    © REUTERS /
    Suudi Arabistan'da petrol tesislerine drone ile saldırı: 'Petrol üretimi günlük 5 milyon varil azaldı'
    Diğer yandan Reuters, ABD Enerji Bakanlığı sözcüsü Shaylyn Hynes’in açıklamalarına atıfla Washington’ın petrol pazarındaki istikrarı sağlamak için elindeki stratejik petrol rezervlerini devreye sokmaya hazır olduğunu yazdı.

    Daha önce Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) rafinerilerdeki patlamaların dünya petrol pazarlarını etkilemediğini açıklamıştı.

    ARAMCO PETROL TESİSİNE SALDIRI

    Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco’ya ait 2 fabrikaya dün yerel saatle 04.00'te silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenlenmesi sonucu yangın çıktığı açıklanmıştı.

    Suudi Aramco
    © REUTERS / Hamad I Mohammed
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    Ölen ya da yaralananın olmadığı SİHA saldırısıyla ilgili herhangi bir taraf suçlanmazken, Husiler yaptıkları yazılı açıklamayla saldırıyı üstlenmiş, Suudi Arabistan Yemen’deki operasyona son vermedikçe saldırıların devam edeceğini belirtmişti.

    ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise Suudi Arabistan’daki petrol tesislerine yapılan saldırı konusunda doğrudan İran’ı suçlamıştı.

    Etiketler:
    Husiler, Abdülaziz bin Selman Al Suud, Petrol üretimi, Saldırı, Saudi Aramco, Suudi Arabistan, Kommersant
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