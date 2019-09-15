‘Suudi Arabistan saldırılar sonrasında rafinerilerindeki petrol üretiminin yüzde 50 düştüğünü itiraf etti'

Rus Kommersant gazetesi, Suudi Arabistan yönetiminin devlet petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait iki büyük tesise silahlı insansız hava araçları (SİHA) ile yapılan saldırılar sonrasında petrol üretiminin yüzde 50 düştüğünü resmen kabul ettiğini bildirdi.

Gazetenin Suudi Basın Ajansı'na (SPA) dayandırdığı haberinde, Saudi Aramco'ya ait iki büyük tesise yönelik SİHA saldırıları sonrasında günlük petrol üretiminin 5.7 milyon varil azaldığı kaydedildi.

Habere göre Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman El Suud, petrol üretiminin yüzde 50 oranında azaldığını doğruladı.

“Patlamalar ayrıca yan ürün olan gazın günlük üretiminin, 700 bin varil sıvılaştırılmış doğalgazın (LNG) üretilmesi için kullanılan yaklaşık 2 milyar fit küp azalmasına yol açtı, bu nedenle etan ve LNG stokları yarı yarıya düşecek” diyen Selman, yerel yakıt ve gaz pazarının zarar görmediğini, kayıpların bir kısmının yedek depolardan telafi edileceğini kaydetti.

Diğer yandan Reuters, ABD Enerji Bakanlığı sözcüsü Shaylyn Hynes’in açıklamalarına atıfla Washington’ın petrol pazarındaki istikrarı sağlamak için elindeki stratejik petrol rezervlerini devreye sokmaya hazır olduğunu yazdı.

Daha önce Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) rafinerilerdeki patlamaların dünya petrol pazarlarını etkilemediğini açıklamıştı.

ARAMCO PETROL TESİSİNE SALDIRI

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco’ya ait 2 fabrikaya dün yerel saatle 04.00'te silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenlenmesi sonucu yangın çıktığı açıklanmıştı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı SİHA saldırısıyla ilgili herhangi bir taraf suçlanmazken, Husiler yaptıkları yazılı açıklamayla saldırıyı üstlenmiş, Suudi Arabistan Yemen’deki operasyona son vermedikçe saldırıların devam edeceğini belirtmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise Suudi Arabistan’daki petrol tesislerine yapılan saldırı konusunda doğrudan İran’ı suçlamıştı.