'Suudi Arabistan petrol üretimine kısmen başlayabilir'

Yetkililer, saldırıların günlük 5.7 milyon varil üretimi kesintiye uğrattığını, küresel arzın yüzde 5’ine tekabül eden bu oranın da dünya petrol piyasalarını etkileyebileceğini kaydetti.
'TAM KAPASİTEYLE ÜRETİM HAFTALAR ALABİLİR'
Aramco'nun Üst Yöneticisi (CEO) Amin Nasser, üretimi tekrar tesis etmek için çalışmaların başladığını belirterek, tesislerdeki zarara aşina yetkililer ise tekrar tam kapasiteyle üretimin haftalar alabileceği uyarısında bulundu.
Piyasalar, en son Irak’ın 1990’da Kuveyt’i işgal etmesinin ardından yapılan askeri müdahale sonucu günde 4 milyon varil üretim kaybı yaşamıştı.
'İNSANSIZ HAVA ARACI YERİNE FÜZE KULLANILDI' İDDİASI
Bu arada, adını vermek istemeyen üst düzey ABD’li bir yetkiliye dayandırılan haberlerde, saldırıların İran tarafından gerçekleştirildiği ve insansız hava aracı yerine güdümlü füzelerin kullanılmış olabileceği iddia edildi.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise Suudi Arabistan’daki iki petrol tesisine yapılan saldırılar konusunda doğrudan İran’ı suçlamış, "Saldırıların Yemen'den geldiğine dair bir kanıt yok" diyerek, ülkeleri İran’ı açık ve net bir şekilde kınamaya çağırmıştı.
Tahran ise hakkındaki suçlamaları reddederken, gerektiğinde savaşa hazır oldukları açıklamasını yaptı.
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