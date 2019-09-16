Suriye'den BM'ye DSG mektubu: ABD ve İsrail ile birlikte hareket ediyor, örgütün kontrolündeki toprakları geri alacağız

Suriye, Ankara'daki üçlü Rusya-Türkiye-İran zirvesi öncesinde Birlemiş Milletler'e bir mektup göndererek Demokratik Suriye Güçleri'ni (DSG) ilk kez bu kadar sert eleştirdi. Mektupta DSG 'terörist' olarak tanımlandı, ‘ABD ve İsrail ile paralel hareket etmekle’ suçlandı.

Resmi devlet ajansı SANA tarafından duyurulan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği’ne yazılan mektupta, Suriye DSG hakkındaki söylemini ilk kez bu kadar sertleştirerek ‘ayrılıkçı terörist milisler’ olarak niteledi.

DSG’yi ‘ABD ve İsrail’in komploları ile paralel hareket etmekle’ suçlayan mektup, örgütün kontrolündeki her bir kilometre karenin geri alınacağını belirtti.

Örgüt ayrıca ABD’den askeri, ekonomik ve siyasi destek almakla da suçlandı.

DSG’nin, ‘uluslararası koalisyonun Suriye halkına karşı işlediği suçlara ortak olmayı’ da aşarak artık ‘sivilleri kaçırdığı, işkence ettiği, öldürdüğü ve yerinden ettiği’ kaydedildi.

Tüm bunların Suriye’nin bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü vurgulayan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına aykırı olduğu belirtildi.

Mektubun, Suriye’de garantör ülkeler olan Rusya, İran ve Türkiye'nin Ankara’da bugün gerçekleştirdiği zirveden hemen önce gönderilmesi dikkat çekti.

DSG: SAHTE SUÇLAMALAR

Öte yandan mektuba DSG’den tepki geldi.

Suriye’nin suçlamalarını ‘sahte’ diye niteleyen DSG, IŞİD’le savaşta 11 bin üyesinin öldüğünü ve 24 bin üyesinin de yaralandığını hatırlattı.

ANHA’nın aktardığına göre, DSG tarafından yapılan açıklamada, Suriye hükümetine ‘düşmanca tutum almak yerine diyalog yolunun benimsemesi’ çağrısı yapıldı.

Türkiye YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG gibi örgütlerin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, Başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, ayrıca YPG'ye silah verilmesine de sert bir şekilde karşı çıkıyor.