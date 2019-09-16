Türkiye ile ABD'den Suriye'nin kuzeyine kurulması planlanan güvenli bölgede 5. ortak hava devriyesi

Suriye'nin kuzeyine kurulması planlanan güvenli bölge için 12 Ağustos’ta Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine Müşterek Harekat Merkezi kuruldu.
YPG’nin Suriye’nin kuzeyinde oluşturduğu tahkimatların ve arazinin gözlemlendiği ve sonuncusu geçen hafta perşembe günü yapılan devriye uçuşlarının 5. bugün gerçekleştirildi.
Sınırın Suriye tarafından gelen 2 helikopter havadayken Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait 2 helikopter de 13.40 sıralarında havalandı.
Türkiye ve ABD’ye ait 4 helikopter sınır hattına yöneldi. ABD’ye ait helikopterler sınırın Suriye, TSK’ya ait helikopterler ise Türkiye sınırında uçuşa başladı.
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