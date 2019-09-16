Kayıt
15:53 16 Eylül 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Şam

    Suriye'ye 2011 sonrası Batı'dan ilk turizm yatırımı: Louvre Hotel Group, Şam'da iki lüks otel işletecek

    © REUTERS / SANA
    Ortadoğu
    URL'yi kısaltın
    0 40
    Abone ol

    Şam'da 19 milyon dolara iyileştirilen iki oteli işletecek olan Fransız şirketi, Suriye'nin turizminin canlanmasını ve yeniden inşa sürecinde iş dünyasından ziyaretçi akınına uğramasını beklediklerini belirtti.

    © AFP 2019 /
    Militanlardan temizlenen Han Şeyhun'da altyapı inşa çalışmaları başladı
    Suriye'de savaşın başladığı 2011 yılından beri turizm sektörüne geri dönen ilk Batılı şirket Louvre Hotel Group oldu. 2015 yılında Starwood isimli ABD şirketi tarafından Jin Jiang isimli Çin şirketine satılan Fransa merkezli Fransız şirketi Louvre Hotel Group, yerel Nazha Yatırım Grubu (NIG) adına uluslararası otel işletmeciliği yapacak.

    NIG Başkanı Mounzer Nazha, 19 milyon dolara iyileştirilen iki oteli Louvre'un Royal Tulip ve Golden Tulip markalarının işleteceğini açıkladı. 

    54 ülkede işlettiği 1500'den fazla otelin 67'si Ortadoğu'da bulunan Louvre'un bölgesel başkanı Amine Moukarzel, Avrupalı bir genel müdürden başlayarak aşağı doğru yapılanmada eleman alıp yetiştireceklerini söyledi. 

    © AFP 2019 / LOUAI BESHARA
    Suriye'den, Şam'daki fuara katılacak firmaları yaptırımla tehdit eden ABD'ye tepki: Copunu gösteren polis gibiler

    Louvre ekiplerinin teknik yardım vermek için Şam'ı ziyaret ettiklerini aktaran Moukarzel, işletecekleri iki otelin Şam'da 4-5 yıldızlı otel sayısının azlığından ötürü önem arz ettiğini ve yüksek doluluk oranı beklediklerini belirtti. 

    Şam'da pek çok diplomat ve yardım çalışanının görev yaptığını hatırlatarak uluslararası ziyaretçileri zor zamanlarda da konaklatmak gerektiğinden söz eden Moukarzel, "Biz siyaset yapmıyoruz" dedi.

    Suriye'de Beşar Esad'ın başkanlığındaki hükümete Batı ülkeleri tarafından geniş çaplı yaptırım uygulanmasına karşın, turizm sektörü yaptırım kapsamında değil. Moukarzel, gelecekte turistlerin gelmesini beklediklerini kaydetti. 

    Rusya bayrağı renklerinde bir Kırım haritası
    © AFP 2019 / Vasiliy Maksimov
    Kırım Suriye ile ekonomik işbirliği anlaşması imzalamayı planlıyor

    Uluslararası lojistik şirketi DHL'nin Suriye'deki tek temsilcisi olan NIG, acil gıda yardımı ulaştıran BM'nin Dünya Gıda Programı ile lojistik sözleşmeleri yaparak büyüdü. 

    2014 yılında sözkonusu iki otelin sahibiyle 25 yıllık yatırım anlaşması yapan NIG, ardından uluslararası otel operatörleri aramaya başladı.

    NIG Başkanı Mounzer Nazha, bulmakta çok zorlandıktan sonra Louvre ile anlaşma sağladıklarını belirterek "Artık savaşın gerçekten bittiğini ve yeniden inşanın er geç başlayacağını umuyoruz" dedi. 

    ABD'nin son Şam Büyükelçisi Robert Ford
    © AFP 2019 / JEWEL SAMAD
    ABD'nin eski Şam Büyükelçisi Ford: ABD artık Suriye'nin geleceğine hükmedemez
    "Anlaşma uluslararası yasalara ve Suriye ile ilgili uluslararası kararlara sıkı sıkıya uygundur" açıklamasını yapan Louvre Hotel Group da Suriye'nin yeniden inşası sürecinde Şam'a iş dünyasından ziyaretçi akını bekliyor. 

    9 MİLYON TURİST, 250 BİN İSTİHDAMLIK KAYIP

    Ancak şimdiki halde Batılı ülkelerin ağır yaptırımları, yeniden inşa sürecine engel teşkil ediyor. Louvre'un gelişi öncesinde pek çok uluslararası grup Suriye'de işleri durdurma noktasına getirmiş ya da ülkeden çıkmıştı. 

    2011 öncesinde tatilciler Suriye için önemli bir gelir kaynağıydı. 2010 yılında 9 milyon turistin ziyaret ettiği Suriye'de savaş sonrası turizm bağlantılı 250 bin istihdam kaybı yaşandı. 

    Etiketler:
    Fransa, Otel, Louvre Hotel Group, Şam, Suriye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Antalya'da bir cami, imar değişikliklerinin ardından iki yolun ortasında kaldı
    Karikatür
    ‘Bolton’un görevden alınması ABD’nin Ortadoğu politikasını etkilemeyecek’
    Türkiye'nin ilgi gösterdiği BE-200 uçağı
    Türkiye'nin ilgi gösterdiği Rus Be-200 uçağı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet