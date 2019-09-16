Suriye'ye 2011 sonrası Batı'dan ilk turizm yatırımı: Louvre Hotel Group, Şam'da iki lüks otel işletecek

Şam'da 19 milyon dolara iyileştirilen iki oteli işletecek olan Fransız şirketi, Suriye'nin turizminin canlanmasını ve yeniden inşa sürecinde iş dünyasından ziyaretçi akınına uğramasını beklediklerini belirtti.

Suriye'de savaşın başladığı 2011 yılından beri turizm sektörüne geri dönen ilk Batılı şirket Louvre Hotel Group oldu. 2015 yılında Starwood isimli ABD şirketi tarafından Jin Jiang isimli Çin şirketine satılan Fransa merkezli Fransız şirketi Louvre Hotel Group, yerel Nazha Yatırım Grubu (NIG) adına uluslararası otel işletmeciliği yapacak.

NIG Başkanı Mounzer Nazha, 19 milyon dolara iyileştirilen iki oteli Louvre'un Royal Tulip ve Golden Tulip markalarının işleteceğini açıkladı.

54 ülkede işlettiği 1500'den fazla otelin 67'si Ortadoğu'da bulunan Louvre'un bölgesel başkanı Amine Moukarzel, Avrupalı bir genel müdürden başlayarak aşağı doğru yapılanmada eleman alıp yetiştireceklerini söyledi.

Louvre ekiplerinin teknik yardım vermek için Şam'ı ziyaret ettiklerini aktaran Moukarzel, işletecekleri iki otelin Şam'da 4-5 yıldızlı otel sayısının azlığından ötürü önem arz ettiğini ve yüksek doluluk oranı beklediklerini belirtti.

Şam'da pek çok diplomat ve yardım çalışanının görev yaptığını hatırlatarak uluslararası ziyaretçileri zor zamanlarda da konaklatmak gerektiğinden söz eden Moukarzel, "Biz siyaset yapmıyoruz" dedi.

Suriye'de Beşar Esad'ın başkanlığındaki hükümete Batı ülkeleri tarafından geniş çaplı yaptırım uygulanmasına karşın, turizm sektörü yaptırım kapsamında değil. Moukarzel, gelecekte turistlerin gelmesini beklediklerini kaydetti.

Uluslararası lojistik şirketi DHL'nin Suriye'deki tek temsilcisi olan NIG, acil gıda yardımı ulaştıran BM'nin Dünya Gıda Programı ile lojistik sözleşmeleri yaparak büyüdü.

2014 yılında sözkonusu iki otelin sahibiyle 25 yıllık yatırım anlaşması yapan NIG, ardından uluslararası otel operatörleri aramaya başladı.

NIG Başkanı Mounzer Nazha, bulmakta çok zorlandıktan sonra Louvre ile anlaşma sağladıklarını belirterek "Artık savaşın gerçekten bittiğini ve yeniden inşanın er geç başlayacağını umuyoruz" dedi.

"Anlaşma uluslararası yasalara ve Suriye ile ilgili uluslararası kararlara sıkı sıkıya uygundur" açıklamasını yapan Louvre Hotel Group da Suriye'nin yeniden inşası sürecinde Şam'a iş dünyasından ziyaretçi akını bekliyor.

9 MİLYON TURİST, 250 BİN İSTİHDAMLIK KAYIP

Ancak şimdiki halde Batılı ülkelerin ağır yaptırımları, yeniden inşa sürecine engel teşkil ediyor. Louvre'un gelişi öncesinde pek çok uluslararası grup Suriye'de işleri durdurma noktasına getirmiş ya da ülkeden çıkmıştı.

2011 öncesinde tatilciler Suriye için önemli bir gelir kaynağıydı. 2010 yılında 9 milyon turistin ziyaret ettiği Suriye'de savaş sonrası turizm bağlantılı 250 bin istihdam kaybı yaşandı.