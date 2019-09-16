İran, BAE'ye yakıt taşıyan tankere el koydu

ISNA'nın aktardığına göre İran Devrim Muhafızları, Basra Körfezi'nde Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yaklaşık 250 bin litre mazot taşımakta olan bir tankere el koydu. Ajans, mürettebatın da Hürmüzgan eyaletinde sorgulanmak üzere yetkililere teslim edildiğini öne sürdü.

Anadolu Ajansı da İran medyasına dayandırdığı haberinde yakıt yüklü geminin Hürmüzgan'a götürüldüğünü ve tankerdeki 11 kişilik mürettebatın gözaltına alındığını aktardı.

İngiltere'nin 4 Temmuz'da İran'a ait bir tankeri Cebelitarık'ta alıkoymasının ardından Basra Körfezi'nde ve Hürmüz Boğazı'nda tansiyon yükselmişti. İran önce 13 Temmuz'da Panama bandralı bir petrol tankerine ardından 31 Temmuz'da menşei açıklanmayan başka bir tankere el koymuştu.

Devrim Muhafızları'na bağlı gemiler ayrıca 19 Temmuz'da Stena Impero isimli bir İngiliz petrol tankerini de 23 kişilik mürettebatıyla birlikte kıyısına çekmişti.