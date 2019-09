Suudi ordusu: Aramco İran silahlarıyla vuruldu, saldırının kaynaklandığı yer Yemen değil

Şii Husilerin Mart 2015'te yönetimi ele geçirmesinden beri Yemen'e 'soykırım' niteliğinde harekat düzenleyen Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon, Suudi devlet petrol şirketi Aramco'yu vuran saldırıların kaynağıyla ilgili iddialarda bulundu.

Koalisyon sözcüsü Albay Turki el Maliki, önbulgulara göre Aramco tesislerine yönelik saldırılarda İran silahlarının kullanıldığını ve saldırının Yemen'den düzenlenmediğini öne sürdü.

Cumartesi günü gerçekleşen ve Husilerin Silahlı Kuvvetleri tarafından üstlenilen saldırının hangi ülkeden geldiğini belirlemek için soruşturmanın hala devam ettiğini söyleyen Sünni Arap koalisyonunun sözcüsü, "İlk sonuçlar gösteriyor ki, her iki saldırıda kullanılan silahlar İran yapımı" diyerek şöyle devam etti:

"Saldırının başlatıldığı yeri belirlemek için çalışmalarımız sürüyor. Husi milislerinin iddia ettiği gibi saldırının kaynaklandığı yer Yemen değil."

Daha sonraki bir basın toplantısında Aramco tesislerini vuran silahların havalandığı yerin açıklanacağını sözlerine ekledi.

Saldırı nedeniyle Suudi Arabistan'ın petrol üretimi yüzde 50 oranında düşüp 5.7 milyon varil azalırken, Albay Turki el Maliki, Suudi kraliyetinin yaşamsal önemdeki enerji ve ekonomi tesislerini koruma kabiliyetine sahip olduğunu savundu.

Suudi ordusunun soruşturmayı tamamladığında sonuçları kamuoyuyla paylaşacağını vaat eden Maliki "Bu alçakça eylem Suudi Arabistan'dan ziyade küresel ekonomiyi hedef alıyor" iddiasını dile getirdi.

Riyd ile müttefikleri, iki Aramco tesisini silahlı insansız hava araçlarının füzeyle mi vurduğu ya da başka bir yerden füze mi atıldığına dair tartışma konusu açtı. Husilerin Silahlı Kuvvetleri, Aramco tesislerini 10 SİHA'yla vurduğunu duyurmuştu.

Bugün Husi Silahlı Kuvvetleri'nin Sözcüsü Yahya Seri'den şu açıklamalar geldi:

"Suudi fabrikalarında çalışan yabancıları ve şirketleri bu mekanları terk etmeleri konusunda uyarıyoruz, zira buralar bizim menzilimizde bulunuyor ve buraları her an vurabiliriz. Yemen ordusu istediği her noktayı her an vurabilir. Suudiler hesaplarını gözden geçirsin ve Yemen'e yönelik saldırılara ve ablukaya son versin."