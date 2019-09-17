Hamaney: ABD tavır değiştirene kadar hiçbir İranlı yetkili ABD ile görüşmeyecek

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülkesinin hiçbir zaman ABD ile birebir görüşme gerçekleştirmeyeceğini ve ancak 2015 nükleer anlaşmasına döndüğü takdirde ABD ile çok taraflı görüşmeler yapabileceğini açıkladı.

İran devlet televizyonu tarafından aktarılan habere göre, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülkesinin ABD ile müzakereleri konusunda açıklamalarda bulundu.

İran'ın hiçbir zaman ABD ile birebir müzakerelere katılmayacağını söyleyen Hamaney, "Hangi seviyede olursa olsun hiçbir İranlı yetkili ABD yetkilileriyle konuşmayacak. ABD'nin politikası şu anda İran üzerinde baskı uygulamak, ancak onların maksimum baskı politikası başarısızlığa uğrayacak" ifadelerini kullandı.

ABD'yle görüşmeleri için 'ABD'nin tavrının değişmesi gerektiğini' söyleyen Hamaney ayrıca, "Eğer ABD bu konudaki tavrını değiştirir ve 2015 nükleer anlaşmasına geri dönerse, o zaman diğer tarafların da yer aldığı çoklu görüşmelere katılabiliriz. Eğer onların baskı politikalarına sessiz kalıp görüşme gerçekleştirirsek o zaman bu baskı politikası başarıya ulaşmış görünür. Bu politikalarının bizim için hiçbir değeri olmadığını bilmeleri lazım" dedi.

Öte yandan Hamaney, İranlı dini otoritelerin de bu görüşü paylaştıklarını açıkladı.

ABD ile İran arasındaki gerilim, Suudi Arabistan'ın petrol tesislerin yapılan saldırının ardından yeniden üst seviyelere tırmandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Aramco'ya ait tesislere düzenlenen saldırının arkasında İran'ın olup olmadığına yönelik soru üzerine "Öyle görünüyor. Tam olarak ne olduğunu öğrendiğimizde size söyleyeceğiz, şu anda incelemeler devam ediyor" demişti.