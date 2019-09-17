Afganistan Cumhurbaşkanı'nın katıldığı seçim mitingine saldırı: 24 ölü, 31 yaralı

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşraf Gani'nin ülkenin kuzeyindeki Parwan vilayetinde düzenlediği seçim mitingi bombalı saldırının hedefi oldu. Polis aracına yerleştirilmiş bir bombanın infilak etmesi sonucu en az 24 kişi hayatını kaybetti. Hastane yetkililerinin verdiği bilgiye göre 31 kişi de yaralandı.
Kampanya sözcüsü Hamid Aziz, Gani'nin durumunun iyi olduğunu aktardı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Blast At President Ghani Campaign Rally kills 24, Wounds 30#Afghanistan https://t.co/87MibtReQA pic.twitter.com/D6LbraohGj— TOLOnews (@TOLOnews) September 17, 2019
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)