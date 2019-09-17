Afganistan Cumhurbaşkanı'nın katıldığı seçim mitingine saldırı: 24 ölü, 31 yaralı

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Parvan vilayetinde katıldığı seçim mitinginde bombalı saldırı düzenlendi. Hastane görevlilerinden birinin aktardığına göre 24 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı. Gani'nin durumu ise iyi.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşraf Gani'nin ülkenin kuzeyindeki Parwan vilayetinde düzenlediği seçim mitingi bombalı saldırının hedefi oldu. Polis aracına yerleştirilmiş bir bombanın infilak etmesi sonucu en az 24 kişi hayatını kaybetti. Hastane yetkililerinin verdiği bilgiye göre 31 kişi de yaralandı.

Kampanya sözcüsü Hamid Aziz, Gani'nin durumunun iyi olduğunu aktardı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.​