Kabil’deki ABD Büyükelçiliği yakınında intihar saldırısı: 22 ölü

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, basına yaptığı açıklamada, saldırganın, üzerindeki bombayı elçiliğin yakınında bulunan Savunma Bakanlığına ait bir askeri kamp önünde patlattığını söyledi.
Rahimi, saldırıda 6'sı güvenlik görevlisi 22 kişinin yaşamını yitirdiğini, 38 kişinin de yaralandığını belirtti. Saldırıyı Taliban üstlendi.
Sabah saatlerinde de Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Parvan vilayetinde katıldığı seçim mitinginde bombalı saldırı düzenlendi.
Taliban’ın üstlendiği saldırıda en az 24 kişi yaşamını yitirdi, 21 kişi de yaralandı.
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