Kabil’deki ABD Büyükelçiliği yakınında intihar saldırısı: 22 ölü

Cumhurbaşkanının seçim mitingine yönelik bombalı saldırıyla sarsılan Afganistan'da bu kez de başkent Kabil’deki ABD Büyükelçiliği yakınında intihar saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda 22 kişinin öldüğü belirtildi.