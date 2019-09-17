Suriye ordusu, Han Şeyhun yakınındaki mağarada büyük bir militan üssü buldu

Basın toplantısı düzenleyen Suriye ordusundan Tuğgeneral Abdel Kerim Meyhun, Suriyeli askerlerin Han Şeyhun yakınındaki bir mağarada militanlara ait büyük bir üs tespit ettiğini anlattı.

© Fotoğraf : Ministry of Education and Science of Ukraine Antarktika'daki 'kayıp mağara' bulundu

Meyhun, "Askerlerimiz bu mağarayı ağustos sonunda İdlib'in güneyi özgürlüğüne kavuşturulduktan sonra buldu. Burası bir müstahkem bölgenin olmanın yanı sıra militanlara ait kask, üniforma, gaz maskesi, otomatik tüfek ve roketatar mühimmatları gibi çok sayıda çeşitli silah ve teçhizat da barındırıyor" dedi.

Mağaranın yaklaşık 10 bin metrekare olduğunu ve geniş bir tünel sistemine sahip olduğunu anlatan Meyhun, mağarada Han Şeyhun ve Morek kasabalarının haritasının yer aldığı bir komuta merkezi, sahra hastanesi ve dinlenme odaları bulunduğunu belirtti.

Tünellerden her birinin en az 200 metre uzunluğunda olduğunu ve militanların ayrılmadan önce tünellere aceleyle mayın döşediğini kaydeden Meyhun, istihkam birliklerinin mayın temizleme çalışmalarını sürdürdüğüne dikkat çekti.

Meyhun, cihatçı gruplarla bağlantılı sözde insani yardım kuruluşu Beyaz Miğferler'in mağarayı Suriye hükümet ordusuna suçlamak için organize edilen kimyasal saldırı mizansenlerinin çekimi için kullanmış olabileceğini sözlerine ekledi.