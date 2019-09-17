İsrail'de seçimler sona erdi: Sandık çıkış anketlerine göre Netanyahu kaybetti

İsrail'de bugün yapılan parlamento seçimleri geçtiğimiz saatlerde sona erdi. İsrail merkezli üç kanal tarafından açıklanan sandık çıkış anketlerine göre İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun partisi Likud'un liderliğindeki sağ ittifak, hükümeti kurmak için gereken 61 sandalyeyi kazanamadı.

İsrail'de bugün düzenlenen Knesset (parlamento) seçimlerinde oy verme işlemi geçtiğimiz saatlerde sona erdi.

Kanal 13 muhabiri Barak Ravid'in aktardığına göre, ülkenin üç büyük televizyon kanalı tarafından yayınlanan son sandık çıkış anketleri, Başbakan Netanyahu liderliğindeki sağcı ittifakın kaybettiğini söylüyor.

BREAKING: Exit polls in the three main TV channels in Israel predict Israeli Prime Minister Netanyahu has lost the elections with his right wing block not reaching 61 seats majority — Barak Ravid (@BarakRavid) September 17, 2019

İsrail'de nisan ayında yapılan seçimlerin ardından Netanyahu liderliğindeki Likud partisi ve diğer sağcı partilerin kurduğu ittifak, hükümeti kurmak için gerekli olan 61 sandalyeyi kazanamamış, ardından yeniden seçime gidilmesi yönünde karar alınmıştı.

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