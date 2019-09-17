Facebook'tan Netanyahu'ya ikinci kez paylaşım engeli

Netanyahu ise sosyal medyadan paylaştığı videoda, söz konusu uygulamayla seçmenlerle irtibata geçtiğini savunarak, ülkenin seçim komisyonu tarafından 'orantısız' ve 'haksız' yere partisi Likud'un hedef alındığını iddia etti.
Netanyahu'nun sosyal medya hesabı, geçen hafta da İsrail vatandaşı Filistinlilere yönelik tahrik edici paylaşımları nedeniyle, Facebook tarafından engellenmişti.
Netanyahu, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "Araplar; çocuk, kadın ve erkek fark etmeksizin hepimizi yok etmek istiyorlar" şeklinde İsrail vatandaşı Filistinlilere yönelik ifadelerde bulunmuştu.
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