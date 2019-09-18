İran, Çin ile 400 milyar dolarlık anlaşma yapıldığı iddiasını yalanladı

İran ile Çin arasında 400 milyar dolarlık bir anlaşmanın olmadığını söyleyen İran-Çin Ticaret Odası Başkanı Hariri, iki devletten de konuya ilişkin resmi bir açıklamanın yapılmadığına işaret ederek, "Bu konu ilk olarak Batı merkezli bazı medya organlarında iddia edildi" ifadelerini kullandı.

Bu şekilde bir anlaşmanın iki devlet makamları tarafından resmi olarak teyit edilmesi gerektiğini belirten Hariri, iki ülke tarafından da anlaşmanın resmi olarak teyit edilmediğine dikkat çekti.

Hariri, ekonomik savaş içerisinde olduklarını vurgulayarak, "Ülkemiz ulusal çıkarlarını zedeleyen haberler karşısında dikkatli olmalıyız. Bu yöndeki haberlerin İran ve Çin makamlarınca resmi olarak aktarılması gerekir" diye konuştu.

İran ile Çin arasında 400 milyar dolar değerinde bir anlaşmanın doğru olmadığını söyleyen Hariri, İran’ın İslam devriminden sonra 85 milyar dolar yabancı sermaye ülkeye soktuğunu belirterek, "Bir anda yabancı bir ülkeden 40 yıldan 5 kat daha fazla bir yabancı sermayenin ülkeye sokulmasını düşünmek mantık dışıdır" dedi.

Petroleum Economist, Çin’in İran’a 25 yıllık bir stratejik anlaşma çerçevesinde petrol sahaları ve ulaştırma altyapısı başta olmak üzere 400 milyar dolarlık yatırım yapacağını iddia etmişti.